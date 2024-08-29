Росія атакувала вночі Україну 5 ракетами і 74 дронами

Росіяни запускали ракети та ударні безпілотники з Курської і Бєлгородської областей РФ, а також з Кубані. Над небом України збили дві російські Х-59/69 та 60 "шахедів". ППО працювала в дев'ятьох областях.

Росія атакувала Україну в ніч на четвер, 29 серпня, п'ятьма ракетами з Курської та Бєлгородської областей РФ, а також 74-ма ударними безпілотниками (БпЛА) типу Shahed-131/136 із районів Курська та Приморсько-Ахтарська і Єйська в Краснодарському краї (Кубань). Зведення про атаку опубліковані зранку в Telegram-каналі командувача Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Миколи Олещука.

Три випущені ракети - це Х-59/69, тип двох інших наразі встановлюють. "В результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних БпЛА Shahed-131/136. Ще 14 ударних БпЛА локаційно втрачені (упали) на території України", - йдеться у повідомленні.

ППО працювала в 9 областях: є пошкодження

Протиповітряна оборона (ППО) працювала у межах дев'яти областей: Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської, Сумської та Донецької.

Як повідомлялося, у Києві уламки "шахедів" упали на житлову забудову, а в Черкасах через падіння уламків дронів виникла пожежа на підприємстві.