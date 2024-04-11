РФ ударила авіабомбами по ТЕЦ у Сумах

Зранку російська армія атакувала ТЕЦ, яка заживлює Харків, а вдень завдала удару керованими авіабомбами по ТЕЦ у Сумах.

Російська армія в четвер, 11 квітня, нанесла удар керованими авіабомбами (КАБ) по теплоелектроцентралі (ТЕЦ) міста Суми. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація (ОВА).

"Після 16 години ворог наніс авіаційний удар КАБами по критичній інфраструктурі Сум - місцевій ТЕЦ. На місці працюють всі необхідні служби. Попередньо, люди не постраждали. Наслідки удару уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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Російський удар по ТЕЦ на Харківщині

Вранці в четвер російський удар пошкодив ТЕЦ, яка заживлює Харків. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, внаслідок атаки повністю зруйнована трансформаторна підстанція.

"Попри значні руйнування, місто продовжує функціонувати. Ми відновили роботу метрополітену, запустили тролейбусні та деякі трамвайні маршрути. Але Харкову зараз дуже потрібна сучасна система ППО. Без неї все, що ми відновлюємо, буде знову атаковане ворогом", - наголосив він.

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Нічний удар РФ пошкодив енергооб'єкти в 5 областях

У ніч на четвер удари РФ пошкодили об'єкти енергетичної системи в п'яти областях: Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській.

На Харківщині компанія "Укренерго" застосувала графіки аварійних відключень, а в інших регіонах закликає українців обмежити користування потужними енергоємними приладами в години добового максимуму споживання - з 19:00 до 21:00.

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