Війська РФ балістикою вдарили по Миколаєву: четверо загиблих

Російські війська вдень у четвер, 11 квітня, завдали удару по Миколаєву з використанням балістичного озброєння, повідомили у оперативному командуванні "Південь" Збройних сил України.

"За попередньою інформацією, загинули чотири цивільні особи, п'ятеро постраждали", - йдеться в повідомленні ОК "Південь" у Telegram. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки та автомобілі в приватному секторі, а також промислові об’єкти, додали в командуванні.

Як уточнив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, серед постраждалих - дівчина-підліток, яка не потребувала госпіталізації. Троє чоловіків зазнали травм середньої тяжкості, ще один чоловік перебуває в операційній в тяжкому стані. Постраждалу жінку доставили в травматологічний пункт, додав він.

"На місці прильоту в кількох багатоповерхівках вибиті вікна, пошкоджені двері та дахи. Наші комунальні служби будуть надавати плівку та допомагати людям з роботами", - написав Сєнкевич у Telegram. За даними мера міста, внаслідок влучання також була пошкоджена контактна мережа вуличного освітлення.

Читайте також: Війська РФ під час нічної атаки повністю зруйнували Трипільську ТЕС на Київщині