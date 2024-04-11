  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиУкраїна

Війська РФ балістикою вдарили по Миколаєву: четверо загиблих

Анастасія Шепелева
11 квітня 2024 р.

Війська РФ точково вдарили балістикою по Миколаєву. Четверо цивільних загинули, ще п'ятеро - зазнали поранень.

https://p.dw.com/p/4eerR
Наслідки ракетного удару військ РФ по Миколаєву, липень 2023 року
Наслідки ракетного удару військ РФ по Миколаєву, липень 2023 рокуФото: Viktoria Lakezina/REUTERS

Російські війська вдень у четвер, 11 квітня, завдали удару по Миколаєву з використанням балістичного озброєння, повідомили у оперативному командуванні "Південь" Збройних сил України.

"За попередньою інформацією, загинули чотири цивільні особи, п'ятеро постраждали", - йдеться в повідомленні ОК "Південь" у Telegram. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки та автомобілі в приватному секторі, а також промислові об’єкти, додали в командуванні.

Як уточнив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, серед постраждалих - дівчина-підліток, яка не потребувала госпіталізації. Троє чоловіків зазнали травм середньої тяжкості, ще один чоловік перебуває в операційній в тяжкому стані. Постраждалу жінку доставили в травматологічний пункт, додав він. 

"На місці прильоту в кількох багатоповерхівках вибиті вікна, пошкоджені двері та дахи. Наші комунальні служби будуть надавати плівку та допомагати людям з роботами", - написав Сєнкевич у Telegram. За даними мера міста, внаслідок влучання також була пошкоджена контактна мережа вуличного освітлення. 

Читайте також: Війська РФ під час нічної атаки повністю зруйнували Трипільську ТЕС на Київщині

Випробування війною: що пережили українці за два роки

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

external

"Був потоп, а тепер - більше мін". Із чим зіткнулися фермери на півдні України (22.06.2023)

"Був потоп, а тепер - більше мін". Із чим зіткнулися фермери на півдні України (22.06.2023)

Велика вода принесла ще більше російських мін на Херсонщину та Миколаївщину. Очищення полів триватиме довго, а випасати худобу треба щодня. Як виживають фермери? Кадри з півдня України.
Суспільство22 червня 2023 р.03:12 хв.