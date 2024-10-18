РФ атакувала Україну "шахедами" та невстановленими дронами

Росія у ніч на 18 жовтня атакувала Україну 135 ударними дронами типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу.

Російська Федерація у ніч на п'ятницю, 18 жовтня, атакувала Україну ударними дронами типу "Shahed" та БпЛА невстановленого типу, про що повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

"Станом на 08:30 радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 135-ти ворожих безпілотників. В результаті протиповітряного бою збито 80 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській, Вінницькій областях", - йдеться у ранковому зведенні Повітряних сил.

Окрім збитих дронів, ще 44 російські безпілотники були локаційно втрачені, ще два полетіли в Білорусь, а до 10-ти дронів з Росії станом на ранок п'ятниці перебували в повітряному просторі центральних областей України.

Читайте також: РФ обманом вербує африканок для виробництва "шахедів" - АР

"Шахеди" атакували Київ понад 4,5 години

Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко повідомив вранці п'ятниці, що ворожі безпілотники атакували Київ уночі понад чотири години.

"Завдяки злагодженій роботі Сил оборони, усі БпЛА, які рухалися в бік столиці, були знешкоджені. Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах велася понад 4,5 години. За даними оперативного зведення, у місті без постраждалих і руйнувань", - зазначив Попко.

Читайте також: Україна уразила базу зберігання "шахедів" у РФ - генштаб ЗСУ

На Сумщині збили 15 "шахедів"

Під час нічної атаки у Сумській області Сили оборони збили 15 російських безпілотників, про що в п'ятницю вранці іповідомили в обласній військовій адміністрації (ОВА).

"Сьогодні вночі, 18 жовтня, під час масованої авіаційної атаки ворога, підрозділи протиповітряної оборони Сумщини знищили 15 ворожих "шахедів", - ідеться в повідомленні у Telegram.

За даними ОВА, від початку року зенітниками знешкоджено вже 327 російських дронів.