ФРН передала Києву два комплекси IRIS-T і 8 танків Leopard

З лютого 2022 року Німеччина передала Україні матеріали із запасів Бундесверу, вартість яких оцінюється у 5,2 млрд євро. Загальна сума узгодженої військової допомоги Україні від ФРН становить 28 млрд євро.

Уряд Німеччини у четвер, 17 жовтня, оновив на дані щодо здійснених постачань озброєнь в Україну. Зокрема, до нових поставок увійшли вісім танків Leopard 1 A5 з запчастинами до них. Таким чином, кількість поставлених Німеччиною Україні танків цієї моделі на сьогоднішній день становить 88.

Києву також було поставлено ще 20 бойових машин піхоти Marder з запчастинами. Загалом з урахуванням цього постачання Україні з початку війни передано 140 таких БМП.

Крім того, Берлін відправив до України додаткові снаряди для танків Leopard 2 та Leopard 1, снаряди для БМП Marder та по одному зенітно-ракетному комплексу IRIS-T SLM та IRIS-T SLS, тож тепер Україна має п'ять систем IRIS-T SLM та чотири IRIS-T SLS. Доставлені також корабельні керовані ракети Sea Sparrow, 3000 протитанкових гранатометів RGW 90 та шість самохідних артилерійських установок (САУ) PzH 2000 із запчастинами (раніше було передано 14 таких САУ). Крім того, Києву передані 24000 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, 4000 ударних дронів, два радари TRML-4D та інші види озброєнь.

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До того ж, до нової партії військової допомоги увійшли ракети малої дальності з інфрачервоною головкою наведення AIM-9L/I Sidewinder. На сайті збройних сил ФРН зазначено, що ракети такого типу встановлюються у німецьких військово-повітряних силах на бойові літаки PA-200 Tornado та EF 2000 Eurofighter.

Військова допомога Німеччини Україні

Як зазначається на сайті німецького уряду, на даний момент Берлін виділив на військову підтримку України, враховуючи ту, що буде надано найближчими роками, 28 мільярдів євро.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Німеччина передала Києву матеріали із запасів Бундесверу, вартість яких оцінюється в 5,2 мільярда євро. Крім того, понад 10 тисяч українських солдатів пройшли військову підготовку в Німеччині. Вартість цієї підготовки, за даними Берліна, сьогодні становить близько 282 мільйонів євро. Додаткові витрати, у зв'язку з якими уряд не називає конкретних цифр, пов'язані з лікуванням поранених українських солдатів.

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