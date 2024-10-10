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РФ обманом вербує африканок для виробництва "шахедів" - АР

Олександр Куницький | Сергій Ромашенко
10 жовтня 2024 р.

Молодих африканок заманюють до Росії, обіцяючи безкоштовний переліт і проживання та високу зарплату "в Європі". Роботою виявляється збір дронів-камікадзе в Татарстані без "небажаного листування".

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Супутниковий знімок підприємства в особливій економічній зоні "Алабуга"
Супутниковий знімок підприємства в "Алабузі"Фото: Maxar Technologies/AP Photo/picture alliance

Росія обманом вербує молодих жінок з Африки для виробництва ударних дронів-камікадзе типу Shahed, які використовує на війні проти України.

Як написало в четвер, 10 жовтня, агентство Associated Press (АР), довірливих африканок заманюють у Росію, обіцяючи їм безкоштовний переліт і проживання та високу зарплату "в Європі", а потім відвозять у Татарстан в особливу економічну зону "Алабуга", де виробляють "шахеди".

Як з'ясували журналісти, зараз на виробництві дронів в "Алабузі" працюють близько 200 африканок, переважно віком 18-22 роки. Жінки скаржаться, що до них ставляться "як до ослиць, як до рабинь".

Робочі зміни тривають довше обіцяного - по 12 годин, а зарплата менша - 500 доларів замість 700. На виробництві жінки працюють з токсичними хімікатами (ними покривають фюзеляж дронів) без захисту, що призводить до травмування шкіри рук та обличчя.

Працівниці перебувають під постійним відеоспостереженням і цілодобовою "охороною" як на роботі, так і в гуртожитку, а їхні телефони постійно перевіряють на предмет "небажаного листування". 

ООН: Дії РФ можуть відповідати критеріям торгівлі людьми

У Росії запити AP проігнорували.

Влада 22 країн, громадянки яких працюють на "Алабузі", або не відповіла, або пообіцяла "зайнятися цим питанням".

Своєю чергою речниця управління ООН з прав людини Равіна Шамдасані заявила, що дії Росії "потенційно можуть відповідати критеріям торгівлі людьми", якщо дівчат шахрайським шляхом наймають з метою експлуатації.

Як повідомлялося, в квітні "Алабугу" атакували українські дрони. 

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