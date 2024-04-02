Семеро постраждалих внаслідок атаки дронів в Татарстані

Російські підприємства в містах Єлабуга та Нижньокамськ більш ніж за 1100 км від українського кордону атакували дрони. ЗМІ повідомляють, що за операцією стоїть українська розвідка.

Дрони атакували підприємства в російській республіці Татарстан. Влада регіону визнала атаку, проте запевняє, що роботу підприємств не порушено. "Сьогодні вранці на підприємства республіки в Єлабузі та Нижньокамську було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів. Серйозних руйнувань немає, технологічний процес підприємств не порушено", - ідеться в пресрелізі.

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Спершу з'явилось повідомлення про атаку безпілотників на гуртожитки особливої економічної зони (ОЕЗ) "Алабуга" та двох постраждалих. Згодом у пресслужбі глави Татарстану повідомили про сімох постраждалих, проте запевнили, що загроза їхньому життю і здоров'ю відсутня.

Згідно з рослідуванням російських ЗМІ, оприлюдненим у липні минулого року, на території коледжу "Алабуга Політех" збирають іранські дрони "Shahed", залучаючи до роботи студентів.

Джерело агенства Reuters в українській розвідці повідомило, що військова розвідка завдала "значної шкоди" військовому об'єкту в Татарстані. Видання "Українська правда" з посиланням на власне джерело також зазначає, що за атакою стоїть Головне управління розвідки (ГУР) міноборони України, яке застовувало нові великі літакоподібні дрони.

Заводи в Нижньокамську і Єлабузі в російській республіці Татарстан розташовано на відстані понад 1100 кілометрів від кордону України.

За даними російських ЗМІ, ударів завдали безпілотники UJ-22 Airborne. Цей дрон має розмах крил 4,6 метра, може нести щонайменше 20 кілограмів вибухівки. Раніше повідомлялося, що їхня гранична дальність польоту становить 800 кілометрів.

Тим часом мер Нижньокамська Раміль Муллін повідомив про атаку безпілотника на місцевий нафтопереробний завод. За його словами, дрон був знешкоджений системою радіоелектронної боротьби, ніхто не постраждав. Агентство "РИА Новости" з посиланням на екстрені служби повідомляє, що атака припала на завод "Танеко". У результаті виникла пожежа, її вдалося загасити за 20 хвилин. Неназваний представник екстрених служб сказав "РИА Новости", що всього було три БПЛА.

В Україні вдесятеро збільшили виробництво БПЛА дальньої дії

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров напередодні заявив в інтерв'ю німецькому виданню Welt , що у 2024 році Україні вдалося вдесятеро збільшити виробництво БПЛА дальньої дії, порівняно з минулим роком. "Більшість дронів, які атакували російські НПЗ, мають радіус дії від 700 до 1000 кілометрів, але зараз є моделі, які можуть пролетіти понад 1 000 кілометрів", - сказав міністр.