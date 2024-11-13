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Республіканську більшість у Сенаті очолив Джон Тун

Валерій Сааков
13 листопада 2024 р.

Лідером більшості у верхній палаті Конгресу США став Джон Тун. Його обрання є ознакою того, що Сенат може зберегти певний ступінь незалежності від Дональда Трампа, пише Reuters.

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Джон Баррассо, Мітч МакКоннелл і Джон Тун
Джон Тун (праворуч) під час виступу Мітча МакКоннелла (в центрі)Фото: Nicholas Kamm/AFP

Республіканці, які матимуть більшість у Сенаті США (верхній палаті Конгресу), обрали в середу, 13 листопада, своїм головою сенатора від Південної Дакоти Джона Туна.

Тун отримав більшу підтримку від однопартійців, ніж його конкурент - сенатор від Техасу Джон Корнін. Як пише видання The Hill, Туна підтримали 25 сенаторів, тоді як його суперника - 24. 

Раніше Тун обійшов у боротьбі за цю посаду ще одного сенатора-республіканця від штату Флорида Ріка Скотта, який вважався найбільш лояльним до новообраного президента США Дональда Трампа.

Джон Тун замінить Мітча МакКоннелла

На посту спікера республіканців Тун замінить Мітча МакКоннелла, який є рекордсменом партійного лідерства  в Сенаті - вперше головою республіканців його обрали 2004 року.

Дотепер Тун був заступником МакКоннелла.

Сенат може зберегти певну незалежність від Трампа

Перемога Туна є ознакою того, що Сенат може зберегти певний ступінь незалежності від обраного президентом США Дональда Трампа наступного року, коли республіканці контролюватимуть Білий дім і, ймовірно, обидві палати Конгресу, пише Reuters.

Республіканці матимуть щонайменше 52 місця у 100-місному Сенаті й мають всі шанси зберегти більшість у Палаті представників, де ще не визначилися переможці в кількох штатах.

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