Республіканці отримали більшість у Сенаті США

Республіканці вперше за останні чотири роки матимуть контроль над верхньої палатою Конгресу США, де до цього більшість мала Демократична партія.

Республіканська партія США за підсумками виборів отримала більшість у верхній палаті Конгресу США - Сенаті, повідомляє агенція AP . Згідно з результатами виборів станом на ранок середи, 6 листопада, республіканці отримали контроль щонайменше над 51 місцем із загальних 100, тоді як демократи поки мають 42 місця. Підрахунок голосів все ще триває, зокрема, у Пенсільванії, Мічигані та Вісконсіні.

Республіканська партія отримала щонайменше два місця, які раніше були за демократами - в Огайо і Монтані. Більшість у Сенаті республіканцям також забезпечила перемога чинної сенаторки Деб Фішер у штаті Небраска, яка перемогла незалежного кандидата Дена Осборна. Таким чином республіканці вперше за останні чотири роки матимуть контроль над верхньої палатою Конгресу США, де до цього більшість мала Демократична партія, пише AP.

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Каденція сенатора триває шість років, і склад Сенату змінюється раз на два роки на третину. Тож одночасно з виборами президента США 5 листопада переобирають 34 сенатори.