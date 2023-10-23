Лідер республіканців у Сенаті: РФ, КНР, Іран - нова вісь зла

Республіканець Мітч Макконнелл висловив переконання, що Росія, Китай та Іран є безпосередніми загрозами для США. За його словами, це "надзвичайна ситуація".

Китай, Росія та Іран є новою "віссю зла", з якою Сполучені Штати повинні боротися, заявив лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл.

"Це надзвичайна ситуація, коли ми повинні активізуватися та розібратися з цією віссю зла - Китаєм, Росією, Іраном - тому що це безпосередня загроза для США", - сказав він в інтерв'ю Fox News у неділю, 23 жовтня.

84-річний Макконнелл висловив переконання, що світ багато в чому нині перебуває у більшій небезпеці, ніж "будь-коли за мого життя", адже стикається "з великою конкуренцією сил".

"Ми бачимо, що Іран, головний спонсор тероризму, надсилає безпілотники росіянам, і (...) ХАМАС атакує ізраїльтян за допомогою дронів. Тож це все пов'язано. Не можна виокремити якусь одну частину і сказати, що ми будемо займатися тільки цим", - зазначив лідер республіканців у Сенаті. У цьому контексті щодо позиції Китаю він додав: "Ми знаємо, на чиєму вони боці (...) Ми повинні розглядати це як світову проблему".

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Раніше низка республіканців розкритикувала президента США Джо Байдена за те, що він хоче пов'язати допомогу Україні та Ізраїлю, які захищаються від нападів Росії та радикального ісламістського угруповання ХАМАС відповідно. Втім Макконнелл не погоджується з такою критикою. "Це питання про те, чи є це серйозною загрозою для США. Якщо росіяни не будуть переможені, то наступною для них стане країна НАТО", - попередив він.

На його переконання, думка про те, що допомога Україні не є корисною для США, не відповідає дійсності, адже передача Збройним силам України (ЗСУ) старого військового обладнання насправді допомагає модернізувати американський військово-промисловий комплекс і створювати нові робочі місця.

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