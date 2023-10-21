Байден пов'язав успіх Ізраїлю й України з нацбезпекою США

Для нацбезпеки США "життєво важливим" є успіх України та Ізраїлю, вважає американський президент Джо Байден.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден переконаний, що успіх України й Ізраїлю є життєво важливим для національної безпеки США. Таку заяву Байден оприлюднив у суботу, 21 жовтня, в соцмережі X (колишня Twitter).

"Я розумію, що ці конфлікти можуть здатися далекими. Тож постає природне запитання: Як це стосується Америки?

Успіх Ізраїлю та України - життєво важливий для нашої національної безпеки. Історія нас навчила, що коли терористи й диктатори не сплачують ціни, вони спричиняють більше смертей і руйнувань", - написав американський президент.

Раніше цього тижня у зверненні до американців Байден зауважував, що хоча президент РФ Володимир Путінта палестинське терористичне угруповання ХАМАС становлять різні загрози, у них є спільна риса - обидва прагнуть знищити сусідню демократію.

Крім того, він зауважував, що підтримка України і Ізраілю - "це розумна інвестиція, яка буде давати дивіденди для американської безпеки на покоління вперед".

Байден просить у Конгресу мільярди для України і Ізраілю

Також цього тижня Адміністрація президента США спрямувала запит до Конгрес на додаткове фінансування безпекових потреб на загальну суму 105,85 мільярда доларів.

З них 61,4 мільярда доларів передбачаються на військову та іншу допомогу Україні, а 14,3 мільярда доларів - на потреби Ізраїлю.

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