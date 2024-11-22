Рада скасувала засідання: депутатів попередили про загрозу

Депутатів попередили, що по урядовому кварталу в центрі Києва можливі російські удари. Засідання Верховної Ради перенесли на грудень.

У Верховній Раді України скасували засідання, заплановане на п'ятницю, 22 листопада, через загрозу ймовірного російського удару по урядовому кварталу. Про це повідомило видання "Українська правда" з посиланням на співрозмовників серед народних депутатів.

За даними УП, депутатів попередили про загрозу обстрілу та закликали обмежити присутність в межах урядового кварталу - району в центрі Києва, де розташовані ключові державні установи.

Нардеп Олексій Гончаренко підтвердив у своєму Telegram, що засідання не відбудеться, не називаючи проте причин. "Засідання Ради не відбудеться. Повинна була бути година запитань до уряду... Наступне засідання Ради планується вже в грудні", - зазначив він.

Застереження від посольств і удар по Україні ракетою "Орешник"

Нагадаємо, що 20 листопада посольство США в Україні опублікувало попередження про можливу "значну повітряну атаку". У повідомленні йшлося про отримання "конкретної інформації" про потенційну атаку, через що посольство в Києві закриють як запобіжний захід. Слідом за американським призупинили роботу посольства Італії, Іспанії та Греції.

У Головному управлінні розвідки міністерства оборони України прокоментували, що Росія вдалась до масованої інформаційно-психологічної операції (ІПСО) щодо України.

Однак зранку 21 листопада Повітряні cили Збройних сил України повідомили, що Росія вперше запустила по Україні міжконтинентальну балістичну ракету (МБР). За останніми даними, це могла бути не МБР, а створена на її базі "експериментальна" балістична ракета середньої дальності.

Президент РФ Володимир Путін ввечері заявив у телевізійному зверненні, що удару завдали новою ракетою середньої дальності "Орешник", назвавши це "успішним випробуванням". Він стверджує, що "балістичною ракетою в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні" уразили об'єкт оборонно-промислового комплексу в Дніпрі. За українськими даними, "суттєвих наслідків" атаки не було.

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