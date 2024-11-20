"Масований удар": розвідка попередила про російську ІПСО

В ГУР повідомили про масовану російську інформаційно-психологічну атаку на Україну. Від імені розвідки ширяться фейкові повідомлення про нібито загрозу "особливо масованого" ракетно-бомбового удару.

У Головному управлінні розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) у середу, 20 листопада, повідомили, що Росія вдалася до масованої інформаційно-психологічної операції (ІПСО) щодо України. Йдеться про поширення повідомлень про те, що РФ готує "особливо масований" удар по теритоорії України, кажуть у ГУР.

"Месенджерами та соціальними мережами нібито від імені ГУР розповсюджується повідомлення про загрозу "особливо масованого" ракетно-бомбового удару по українських містах сьогодні", - йдеться у повідомленні ГУР. У розвідці наголошують, що подібні повідомлення - фейк. На це, зокрема, вказують граматичні помилки, притаманні таким повідомленням, пояснюють у ГУР і закликають довіряти інформації лише з офіційних ресурсів та від речників управління.

"Ворог, за неможливості підкорити українців силою, вдається до заходів залякування і психологічного тиску на суспільство. Просимо бути пильними та стійкими. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги - безпечніше перечекати в укритті. Втім, закликаємо не піддаватись панічним настроям", - йдеться у повідомленні.

У Києві через загрозу удару РФ закрили низку посольств

Нагадаємо, що зранку у середу посольство США в Україні опублікувало попередження про можливу "значну повітряну атаку". У повідомленні йшлося про отримання "конкретної інформації" про потенційну атаку, через що посольство у столиці України закриють в якості запобіжного захожу. Слідом за американським посольством призупинили роботу посольства Іспанії, Італії та Греції.

Повідомлення з'явилися на тлі оновлення Росією ядерної доктрини 19 листопада - після дозволу США Україні використовувати американські ракети ATACMS для ударів вглиб РФ. Втім, як повідомили співрозмовники у посольстві США, закриття не пов'язане з імовірною загрозою ядерного удару.

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МЗС України закликає партнерів не створювати інформаційне нагнітання

Речник міністерства закордонних справ (МЗС) України Георгій Тихий на тлі інформації про ці рішення низки диппредставництв повідомив, що українські дипломати перебувають у постійному контакті з партнерами щодо потенційних безпекових загроз.

Втім, він звернув увагу на те, що загрози обстрілів з боку РФ є "щоденною реальністю для українців уже понад тисячу днів".

"Вважаємо, що для партнерів було би правильним реагувати у 1001-й день так само, як і в попередні тисячу днів, без будь-якого додаткового інформаційного нагнітання", - йдеться у заяві Тихого, оприлюдненій на сайті МЗС.

Водночас міністерстві закликали всіх громадян України зберігати пильність та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.