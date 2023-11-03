Проросійський глава сербської розвідки пішов у відставку

Александар Вулін підтримує зв'язки з Кремлем і перебуває під санкціями США. Він заявив, що залишає посаду керівника розвідки, щоб врятувати Сербію від західних санкцій.

Глава Агентства безпеки та розвідки Сербії Александар Вулін, який підтримує зв'язки з Кремлем і перебуває під санкціями США, подав у п'ятницю, 3 листопада, у відставку.

Колишній міністр оборони і внутрішніх справ Сербії Вулін, чиї різкі націоналістичні випади нерідко призводили до дипломатичних скандалів з сусідніми державами, - один із небагатьох високопоставлених політиків Європи, які офіційно відвідували Москву після повномасштабного російського збройного вторгнення в Україну.

Своє звільнення він мотивував тим, що "США і Європейський Союз вимагають його голови, щоб не вводити санкції проти Сербії". "Я не буду причиною шантажу і тиску на Сербію, тому я подаю у відставку", - цитує його агентство AFP.

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США запровадили санкції проти 51-річного Вуліна в липні, звинувативши його в корупції та причетності до наркотрафіку. Вашингтон також звинуватив Вуліна в тому, що він допомагає Росії розширювати її вплив на Балканах, сприяючи підриву безпеки і стабільності в регіоні.

Вулін публічно виступає за "сербський світ" - союз сербів, які живуть у різних країнах, - у якому критики вбачають аналогію з кремлівською ідеєю про "русскій мір". У 2021 році він оголосив створення спільної робочої групи з РФ "по боротьбі з кольоровими революціями". Після початку повномасштабної війни Росії проти України Вулін пообіцяв, що Сербія не буде "частиною антиросійської істерії". Минулої осені він заявив, що Сербії не місце в Європейському Союзі. Сербія очікує на прийом до Євросоюзу з 2012 року.

Хоча Сербія неодноразово засуджувала війну Росії проти України, вона досі відмовляється приєднатися до міжнародних санкцій проти РФ. "Якби ми погодилися на це, то наступною вимогою було б прийняття західних цінностей", - цитує Вуліна агенція Reuters.

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