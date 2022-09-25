Сербія не визнає результатів "референдумів" РФ в Україні

Попри добрі відносини Сербії з РФ, уряд у Белграді не може визнати результати "референдумів" про анексію Росією самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік", а також окупованих районів Запорізької та Херсонської областей України. Про це на пресконференції у Белграді у неділю, 25 вересня, як повідомляють місцеві ЗМІ, заявив очільник МЗС Сербії Никола Селакович.

За його словами, визнання результатів цих фіктивних "референдумів" повністю б суперечило державним і національним інтересам Сербії і було б "протилежне до національної політики збереження територіальної цілісності та суверенітету та прихильності до принципу незмінності кордонів".

Вучич: Яка різниця між суверенітетом України та Сербії?

Селакович провів паралель між російським вторгненням в Україну та ситуацією з Косово. На це також вказав президент Сербії Александар Вучич. Виступаючи на 77-й сесії Генасамблеї ООН, він заявив, що Белград підтримує територіальну цілісність усіх держав-членів ООН, включаючи Україну.

"Я хотів би запитати лідерів багатьох країн, дайте відповідь, яка різниця між суверенітетом і територіальною цілісністю України та Сербії? У другому випадку було серйозне кричуще порушення, а ви міжнародно визнали це і надали легітимності, принаймні деякі з вас", - сказав Вучич.

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"Референдуми" на окупованих РФ територіях України

"Референдуми" на окупованих Росією територіях України розпочалися 23 вересня. "Виборчі дільниці" відкрилися у так званих "ДНР", "ЛНР", Запорізькій та Херсонській областях. "Голосування" триватиме до 27 вересня. У перший же день "референдумів" у соцмережах почали з'являтися відео із озброєними людьми, які обходять квартири для надомного "голосування".

У "ДНР" та "ЛНР" на "голосування" винесли питання, чи підтримують місцеві жителі "входження республіки до складу Росії на правах суб'єкта РФ". В окупованих районах Запорізької та Херсонської областей у бюлетенях зазначено питання: "Ви за вихід області зі складу України, утворення областю самостійної держави та входження її до складу Російської Федерації на правах суб'єкта Російської Федерації?".

США, країни Євросоюзу та НАТО неодноразово наголошували, що "референдуми" - це зазіхання Росії на принципи суверенітету та територіальної цілісності України і ніхто не визнає "жодних претензій Росії на жодні нібито анексовані території". Київ зажадав скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН та притягнути Росію до відповідальності за "спроби змінити міжнародно визнані кордони України".

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