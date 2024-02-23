Приватний модуль Nova-C досяг поверхні Місяця

Посадка модуля американської фірми Intuitive Machines відбулася за планом - за тиждень після запуску. Це перша висадка США на Місяць із часу завершення програми "Аполлон" понад 50 років тому.

Комерційний місячний зонд приватної американської компанії вперше здійснив посадку на Місяці. Місячний модуль Nova-C досяг поверхні супутника Землі у четвер, 22 лютого, і передав звідти сигнал, повідомили в техаської компанії Intuitive Machines. Це перша висадка США на Місяць із часу завершення програми "Аполлон" понад 50 років тому.

Nova-C був запущений у космос 15 лютого з американського космодрому на мисі Канаверал у Флориді. Досі лише державні космічні компанії США, СРСР, Китаю, Індії та Японії успішно висаджувалися на Місяць. Приватним компаніям це ще жодного разу не вдавалося.

"Одіссей" пробуде на Місяці два тижні

Очікується, що модуль Nova-C, який отримав назву "Одіссей", пропрацює на Місяці 14 днів. На траєкторію апарат вивела ракета-носій Falcon-9 американської аерокосмічної компанії SpaceX бізнесмена Ілона Маска. Старт Falcon 9 відбувся з майданчика Космічного центру імені Джона Кеннеді на мисі Канаверал у штаті Флорида о 01:05 за місцевим часом 15 лютого. Спочатку запуск запланували на ранок 14 лютого, але через технічну несправність перенесли на одну добу.

Як корисне навантаження модуль містить шість науково-дослідних приладів NASA. Їхнє завдання - вивчити середовище у зоні посадки, а також провести експерименти, які підготують ґрунт для повернення на Місяць астронавтів. Це вже друга з початку поточного року спроба NASA відправити посадковий модуль на Місяць.

У січні 2024 року в США відбувся пуск ракети-носія нового покоління Vulcan, що вивела на орбіту місячний модуль Peregrine іншої американської приватної компанії Astrobotic, яка також сподівалася відправити на Місяць свій апарат. Однак одразу після виведення на орбіту, цей космічний апарат став втрачати паливо, а згодом згорів у атмосфері Землі.

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Торік до місячних перегонів хотіла долучитися й РФ. Проте, запущена нею автоматична міжпланетна станція "Луна-25" зіткнулася в серпні 2023 року з поверхнею Місяця та "припинила своє існування", як повідомив Роскосмос.

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