NASA відклала висадку астронавтів на Місяць

Для підготовки до місії Artemis 3, що передбачає висадку людей на Місяць, необхідно більше часу з міркувань безпеки екіпажу, пояснив глава NASA.

На тлі проблем з космічними кораблями та ризиками для безпеки екіпажу Американське космічне агентство NASA відклало заплановану висадку астронавтів на Місяць на один рік - до 2026 року. Про це повідомив глава NASA Білл Нельсон ввечері 9 січня на пресконференції.

Місія Artemis 3 із першою з 1972 року висадкою пілотів на Місяць мала відбутися наприкінці 2025 року, але тепер відкладена до вересня 2026-го. Вона передбачає політ екіпажу з Землі на борту капсули Orion компанії Lockheed та подальшу пересадку в космосі на систему Starship компанії SpaceX. Саме на цьому кораблі астронавти мають досягти поверхні супутника та повернутися на Землю.

Перша підготовча місія до висадки на Місяць Artemis 1 відбулася наприкінці 2022 року - також після кількох перенесень. Тоді Orion вирушив на орбіту супутника без екіпажу. Під час місії виникли технічні проблеми, зокрема з тепловим щитом навколо капсули. Місію Artemis 2, заплановану на кінець 2024 року, теж перенесли через технічні проблеми - на вересень 2025-го. Вона передбачає попередній політ екіпажу в капсулі Orion навколо Місяця, але без висадки на нього.

Як наголосив Нельсон, затримки у здійсненні місій пов'язані з необхідністю дати командам більше часу для роботи над проблемами. Серед таких він назвав недолік у здатності Orion відкривати і закривати клапани, пов'язані з системою життєзабезпечення, неполадки з тепловим екраном - оболонкою, яка захищає астронавтів від спеки при входженні в атмосферу Землі, а також з акумуляторами. А Starship ще належить переконатися, що він може дозаправлятися на орбіті та стикуватися, пише агенція Reuters.

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Проблеми з двигуном посадкового модуля на іншій місії

8 січня з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида здійснили запуск нової ракети-носія Vulcan Centaur компанії United Launch Alliance (ULA) з місячним посадковим модулем Peregrine на борту. Це перша приватна посадкова місія. Однак у модуля виникли проблеми з двигуном, повідомила компанія-розробник Astrobotic Technologies.

Через 48 хвилин після старту посадковий модуль успішно відокремився від ракети-носія, але пізніше в центрі управління польотами помітили аномалію, через яку апарат не міг коректно зорієнтуватися та зарядити акумулятор. Неполадки в руховій системі можуть перешкодити м'якій посадці на Місяць.

У підсумку за допомогою "імпровізованого маневру" фахівцям вдалося нахилити посадковий модуль у потрібному напрямку, щоб можна було підзарядити акумулятор. Однак відмова рухової системи призвела до серйозної втрати палива, повідомили в компанії.

Як зауважує агентство AFP, затримки в NASA і невдачі приватної місії завдають удару по амбіціях США стимулювати комерційну космічну економіку, розвивати тривалу присутність на Місяці та використовувати його як плацдарм для польотів на Марс. Тим часом Китай планує здійснити висадку екіпажу до 2030 року.

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