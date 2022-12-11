Місія NASA на Місяць: корабель Orion успішно повернувся

Корабель пролетів 2,25 мільйона кілометрів і майже тиждень провів на орбіті Місяця. Якщо місію НАСА визнають успішною, наступний політ до супутника Землі буде вже з людьми на борту. Він може відбутися в 2024 році.

Космічний корабель Orion, на якому в майбутньому планується відправляти на Місяць астронавтів, безпечно приземлився в неділю, 11 грудня, в Тихому океані після подорожі до супутника Землі та назад, що тривала більше 25 днів.

Капсулу запустили у космос 16 листопада в рамках місії Artemis-1 Американського космічного агентства (NASA). Це була перша місія місячної програми США через 50 років після останньої висадки американських астронавтів Місяць.

Orion, на борту якого були три манекени, що імітували екіпаж, пролетів 2,25 мільйона кілометрів і майже тиждень провів на орбіті Місяця. Успішне завершення місії Artemis-1 було надзвичайно важливим для NASA, адже її реалізація довгий час затримувалась через витік палива, урагани та інші проблеми.

Якщо політ Orion буде визнаний успішним, наступна місія Artemis-2, під час якої корабель з екіпажем пролетить навколо Місяця, може відбутися вже в 2024 році. Через кілька років після цього запустять місію Artemis-3, в рамках якої астронавти, серед яких буде жінка, висадяться на Місяць, зазначає агентство Reuters.

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