  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Знімок Місяця, зроблений під час польоту корабля Orion
Знімок Місяця, зроблений під час польоту OrionФото: NASA/ESA/dpa/picture alliance
ТехнологіїСполучені Штати Америки

Місія NASA на Місяць: корабель Orion успішно повернувся

Степан Смишляєв
2 год. тому

Корабель пролетів 2,25 мільйона кілометрів і майже тиждень провів на орбіті Місяця. Якщо місію НАСА визнають успішною, наступний політ до супутника Землі буде вже з людьми на борту. Він може відбутися в 2024 році.

https://p.dw.com/p/4KnqH

Космічний корабель Orion, на якому в майбутньому планується відправляти на Місяць астронавтів, безпечно приземлився в неділю, 11 грудня, в Тихому океані після подорожі до супутника Землі та назад, що тривала більше 25 днів.

Капсулу запустили у космос 16 листопада в рамках місії Artemis-1 Американського космічного агентства (NASA). Це була перша місія місячної програми США через 50 років після останньої висадки американських астронавтів Місяць.

Orion, на борту якого були три манекени, що імітували екіпаж, пролетів 2,25 мільйона кілометрів і майже тиждень провів на орбіті Місяця. Успішне завершення місії Artemis-1 було надзвичайно важливим для NASA, адже її реалізація довгий час затримувалась через витік палива, урагани та інші проблеми.

Якщо політ Orion буде визнаний успішним, наступна місія Artemis-2, під час якої корабель з екіпажем пролетить навколо Місяця, може відбутися вже в 2024 році. Через кілька років після цього запустять місію Artemis-3, в рамках якої астронавти, серед яких буде жінка, висадяться на Місяць, зазначає агентство Reuters.

Читайте також: Зонд NASA вперше змінив орбіту астероїда

Україна в пітьмі на знімках NASA

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Митрополит Онуфрій в оточенні священників Української православної церкви Московського патріархату.

Україна запровадила санкції до ще семи священників УПЦ (МП)

Конфлікти3 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Один з ударів завданий по авіабазі в Енгельсі, на якій базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95

ЗСУ мають право бити по території РФ? Що кажуть у Берліні

ЗСУ мають право бити по території РФ? Що кажуть у Берліні

Політика9 грудня 2022 р.
Український танк біля Лимана, 8 грудня 2022 року

"Україна мала перемоги по пунктах, але не було нокауту"

"Україна мала перемоги по пунктах, але не було нокауту"

Конфлікти9 грудня 2022 р.
external

Угорщина - троянський кінь Росії всередині ЄС і НАТО?

Угорщина - троянський кінь Росії всередині ЄС і НАТО?

Політика9 грудня 2022 р.15:22 хв.
external

Солдати ЗСУ в окопах біля Бахмута готуються до контрнаступу?

Солдати ЗСУ в окопах біля Бахмута готуються до контрнаступу?

Конфлікти9 грудня 2022 р.01:39 хв.
Жінка зі свічкою в темному вікні у Бородянці на Київщині

Удари по цивільних об'єктах України. Чого домагається РФ?

Удари по цивільних об'єктах України. Чого домагається РФ?

Політика9 грудня 2022 р.
Статуя Юстиції перед Солом'янським районим судом Києва

Чому українські адвокати захищають полонених росіян

Чому українські адвокати захищають полонених росіян

Закон і право9 грудня 2022 р.
На головну сторінку