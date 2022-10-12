Зонд NASA вперше змінив орбіту астероїда

Космічний зонд DART здійснив планове зіткнення з астероїдом Діморф і змінив його орбіту. Метою місії був збір даних для захисту Землі від можливих зіткнень із небесними тілами.

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) вперше в історії дослідження космосу людиною змінило орбіту небесного тіла за допомогою контрольованого зіткнення з ним зонда. Як повідомили в NASA ввечері у вівторок, 11 жовтня, місія DART (Double Asteroid Redirection Test), однією з цілей якої було тестування можливостей щодо захисту Землі від зіткнення з астероїдами, завершилася успішно.

Під час цієї місії безпілотний космічний апарат здійснив планове зіткнення із супутником астероїда Дідім - астероїдом Діморф, діаметр якого становить близько 160 метрів.

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Підготовка до захисту планети від астероїдів

За даними NASA, до зіткнення із зондом час, необхідний для обльоту Діморфа навколо більшого Дідіма, становив 11 годин і 55 хвилин. Після зіткнення він скоротився до 11 годин і 23 хвилин.

Спочатку NASA визначило, що успішним вважатиметься рівень зміни орбітального періоду астероїда-супутника на 73 секунди і більше.

"Ця місія показує, що NASA намагається перебувати в готовності до всього, що "кине" в нас Всесвіт, - заявив керівник NASA Білл Нельсон. - Це переломний момент для захисту планети і всього людства, що демонструє відданість (своїй справі. - Ред.) виняткової команди NASA і наших партнерів з усього світу".

Запуск зонда DART здійснили з космодрому Ванденберг у Каліфорнії 24 листопада 2021 року за допомогою ракети-носія Falcon 9. Вартість місії склала 330 мільйонів доларів (340 мільйонів євро). Саме зіткнення зонда з астероїдом сталося 26 вересня.

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Європейська місія Hera

На 2024 рік заплановано місію Європейського космічного агентства (ESA) під назвою Hera, яка дасть змогу ретельніше вивчити наслідки зіткнення з астероїдом.

Наразі вчені не мають даних про астероїди, які в осяжному майбутньому здатні врізатися в Землю. Загалом дослідники ідентифікували близько 27 тисяч таких небесних тіл поблизу Землі. Близько 10 тисяч із них мають діаметр понад 140 метрів.

У NASA наголошують, що до зіткнення із зондом DART астероїди Діморф і Дідім не становили небезпеки для Землі, а також не становлять її і зараз.