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Artemis I
Artemis IФото: Joel Kowsky/NASA/AP/picture alliance
НаукаСполучені Штати Америки

NASA вдруге відклала місію на Місяць

Тетяна Кирилюк
1 год. тому

NASA вдруге відклала запуск місії "Artemis І" на Місяць через витік водню у ракеті Space Launch System.

https://www.dw.com/uk/nasa-vdruge-vidklala-misiu-na-misac/a-63012544

Національна аерокосмічна агенція США (NASA) знову відклала запуск місії "Artemis І" ("Артеміда-1") на Місяць. Про це у суботу, 3 вересня, повідомляє агенція AFP.

Це друга невдала спроба запустити ракету Space Launch System на супутник Землі.

Перед запуском з космічного центру Кеннеді у Флориді, фахівці зафіксували витік водню. Численні спроби локалізувати витік не мали успіху, йдеться в офіційній заяві NASA.

Нову дату запуску не оголосили, утім є можливість повторити спробу 5 або 6 вересня, пише AFP. Наступна можливість запуску з'явиться не раніше, ніж за два тижні, що пов'язано з положенням Місяця.

Місія "Artemis І" має на меті перевірити чи безпечна капсула "Оріон", що розташована на вершині ракети, для перебування у ній астронавтів для майбутніх місій. Очікується, що тривалість космічної подорожі складатиме близько шести тижнів.

Місія отримала назву на честь сестри-близнючки грецького бога Аполлона, Артеміди, на честь якого назвали і першу місію на Місяць, що тривала з 1969 по 1972 роки. За попередніми оцінками, вартість місії "Artemis І" до 2025 року сягне 93 мільярдів доларів. 

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