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Space Launch SystemФото: Joel Kowsky/NASA/AP/picture alliance
СуспільствоСполучені Штати Америки

НАСА запустило до Місяця космічний корабель Orion

Максим Сидоржевський
2 год. тому

Надважка ракета-носій SLS запустила у напрямку до Місяця космічний корабель Orion, яким згодом на Місяць мають відправитися астронавти.

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Американське космічне агентство НАСА вперше запустило надважку ракету-носій Space Launch System (SLS), створену для реалізації місячної програми США Artemis 1. У середу, 16 листопада, з Космічного центру імені Кеннеді у Флориді SLS відправила до Місяця космічний корабель Orion, на якому в майбутньому планується відправляти на супутник Землі астронавтів.

98-метрова Space Launch System, розроблена корпорацією Boeing, є найпотужнішою ракетою в історії НАСА та в усьому світі. Приблизно через 90 хвилин після запуску SLS верхній ступінь ракети запустив двигуни для "транс-місячної ін'єкції", яка вивела Orion з навколоземної орбіти на курс до Місяця. Під час 25-денного польоту корабель наблизиться на відстань 60 миль (97 кілометрів) від поверхні Місяця, облетить його, після чого повернеться на Землю.

У разі успіху місії у другий політ корабель вирушить уже з астронавтами, а під час третього польоту вони повинні будуть вперше за 50 років висадитися на поверхню Місяця.

Старт SLS спочатку мав відбутися наприкінці серпня, проте пуск двічі скасовували через витоки рідкого водню. У вересні пуск відклали через нельотну погоду і пошкодження космічного корабля ураганом.

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