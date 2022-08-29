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Ракета місії "Артеміда"
Ракета місії "Артеміда"Фото: John Raoux/AP Photo/picture alliance
ТехнологіїСполучені Штати Америки

Місію NASA до Місяця відкладено через технічні проблеми

Ольга Лебедєва | Степан Смишляєв
3 год. тому

З мису Канаверал не вдалося відправити на місячну орбіту космічний апарат Orion через технічні причини. Йдеться про першу за 50 років місячну місію NASA - "Артеміда-1".

https://www.dw.com/uk/start-misii-nasa-do-misaca-vidkladeno-cerez-tehnicni-problemi/a-62964702

З мису Канаверал у Флориді не вдалося відправити до Місяця космічний корабель Orion на надважкій ракеті-носії SLS (Space Launch System). У понеділок, 29 серпня, американське космічне агентство NASA повідомило про проблеми з прокачуванням одного з двигунів і пообіцяло проінформувати про нову дату старту.

Через 50 років після останньої висадки на Місяць NASA має намір направити до супутника Землі безпілотний космічний корабель у рамках місії "Артеміда-1" (Artemis 1). Після 42 днів на місячній орбіті капсула має приземлитися у Тихому океані.

Метою тестової місії є випробування в реальних умовах ракети-носія і капсули Orion, що знаходиться на її кінці, в якій згодом повинен вирушити екіпаж. Її успіх дозволив би NASA продемонструвати конкурентоспроможність, незважаючи на зростаючу конкуренцію з боку Китаю, а також приватних космічних компаній.

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Три етапи місії "Артеміда"

У рамках наступної місії "Артеміда-2" планується доставка на місячну орбіту астронавтів, а "Артеміда-3" передбачає висадку астронавтів на Місяць, у тому числі однієї астронавтки. Третій етап місії раніше планувався на 2024 рік, тепер передбачається, що він відбудеться не раніше 2025 року. На місію "Артеміда" виділено понад 30 мільярдів доларів. Крім NASA та Європейського космічного агентства ESA, у ній беруть участь організації ще кількох країн.

Останньою досі людиною на Місяці був американський астронавт Юджин Сернан з місією Apollo-17 у грудні 1972 року.

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