У NASA оголосили склад екіпажу навколомісячної місії

У першій після 50-річної перерви пілотованій місії до Місяця візьмуть участь жінка та афроамериканець.

Національне управління США з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA, НАСА) назвало імена чотирьох астронавтів, які візьмуть участь у першому за 50 років пілотованому польоті до Місяця - місії Artemis-2.

Однією з них буде Крістіна Кох, яка стане першою жінкою-астронавтом у місячній місії, повідомили в NASA 3 квітня. Віктор Гловер своєю чергою стане першим афроамериканцем, який візьме участь у місії до Місяця. Також до складу місії увійде Джеремі Гансен, який вперше вирушить в космос. Командиром екіпажу космічного корабля Orion буде Рід Вайзман.

Старт місії запланований на кінець 2024 або на початок 2025 року. У межах 10-денного польоту "Артеміди-2" посадка на Місяць не передбачена, але екіпаж прокладе шлях до висадки майбутніх місій на поверхню супутника Землі.

Першу місячну програму НАСА реалізували в 1961-1972 роках. Вона носила ім'я іншого грецького бога - Аполлона. В рамках місії вдалося здійснити першу в історії людства висадку на Місяць. Загалом у рамках програми виконали шість космічних польотів із посадкою на Місяці.

Екіпаж першої за 50 років навколомісячної місії

Командир екіпажу Вайзман у минулому очолював Управління астронавтів NASA і брав участь у місії на Міжнародну космічну станцію (МКС) 2015 року.

Гансен - громадянин Канади, колишній льотчик Королівських військово-повітряних сил.

Кох працювала бортінженером на МКС у кількох експедиціях. Їй належить рекорд найтривалішого безперервного перебування жінки в космосі - 328 днів. У 2019 році вона брала участь у першому повністю жіночому виході у відкритий космос.

Гловер перед приєднанням до NASA в 2013 році працював у Сенаті США. Свій перший політ він здійснив у 2020 році, працював бортінженером на МКС і заступником командира космічного корабля Crew-1 SpaceX у 2021 році.