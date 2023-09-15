Німеччина приєдналась до програми вивчення Місяця Artemis

З Німеччиною учасниками програми з дослідження Місяця і Марса "Артеміда" є 29 країн під керівництвом НАСА.

Німеччина, прагнучи активніше брати участь у дослідженні Місяця та Марса, приєдналася 14 вересня до міжнародної програми "Артеміда" (Artemis) під керівництвом американського космічного агентства NASA (НАСА).

Німецький центр авіації та космонавтики зазначив, що країна бажає стати частиною "важливого відрізка в космічній історії".

При цьому там зауважили, що німецькі компанії, співпрацюючи зі США, вже зараз відіграють центральну роль у підготовці до нових посадок на Місяць.

У NASA також заявили, що Німеччина вже давно є одним з найближчих і найефективніших міжнародних партнерів агентства.

З приєднанням Німеччини учасниками програми "Артеміда" є вже 29 країн.

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