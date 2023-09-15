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НаукаНімеччина

Німеччина приєдналась до програми вивчення Місяця Artemis

Сергій Ромашенко
15 вересня 2023 р.

З Німеччиною учасниками програми з дослідження Місяця і Марса "Артеміда" є 29 країн під керівництвом НАСА.

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Німецькі астронавти Александер Герст і Маттіас Маурер розмовляють на церемонії підписання угод з главою NASA Біллом Нельсоном 14 вересня 2023 року.
Німецькі астронавти з главою NASA Біллом Нельсоном.Фото: picture alliance/dpa

Німеччина, прагнучи активніше брати участь у дослідженні Місяця та Марса, приєдналася 14 вересня до міжнародної програми "Артеміда" (Artemis) під керівництвом американського космічного агентства NASA (НАСА).

Німецький центр авіації та космонавтики зазначив, що країна бажає стати частиною "важливого відрізка в космічній історії".

При цьому там зауважили, що німецькі компанії, співпрацюючи зі США, вже зараз відіграють центральну роль у підготовці до нових посадок на Місяць.

У NASA також заявили, що Німеччина вже давно є одним з найближчих і найефективніших міжнародних партнерів агентства.

З приєднанням Німеччини учасниками програми "Артеміда" є вже 29 країн.

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