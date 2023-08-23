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ТехнологіїІндія

Індія четвертою в світі приземлила космічний зонд на Місяць

Степан Смишляєв
23 серпня 2023 р.

Космічний зонд Chandrayaan-3 приземлився біля маловивченого південного полюса Місяця. Раніше успішні приземлення апаратів на Місяці вдавалися лише США, Радянському Союзу та Китаю.

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Люди в Індії спостерігають за трансляцією приземлення космічного зонда Chandrayaan-3 на Місяць
Індійський космічний апарат Chandrayaan-3 безпечно приземлився на МісяцьФото: Amit Dave/REUTERS

Індійський космічний апарат Chandrayaan-3 у середу, 23 серпня, безпечно приземлився на Місяць, повідомила Індійська організація космічних досліджень (ISRO).

"Індія на Місяці. Chandrayaan-3 успішно здійснив м'яку посадку", - написала організація в соціальній мережі Х (колишній Twitter). 

Chandrayaan-3 приземлився поблизу південного полюса Місяця. Як зауважує агенція AFP, Індія стала першою країною, яка висадила космічний апарат біля цього полюса.

Загалом Індія стала четвертою країною, апарат якої успішно приземлився на супутнику Землі. Раніше це вдавалося лише США, Радянському Союзу та Китаю.

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Моді: Успіх, що належить всьому людству

Прем'єр-міністр Нарендра Моді широко посміхнувся та помахав індійським прапором у прямому ефірі, оголошуючи про успіх місії, пише. "Успішна місія Індії на Місяць - це не лише про Індію. Цей успіх належить всьому людству", - зазначив Моді в кулуарах саміту БРІКС - Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР - у Південній Африці.

Вартість індійської місячної місії становить 74,6 мільйона доларів, що набагато менше, ніж у інших країн. Експерти пояснюють це тим, що Індія копіює та адаптує існуючі космічні технології, а також має велику кількість висококваліфікованих кадрів, заробітна плата яких значно менша, ніж у фахівців за кордоном, зазначає AFP.

Російська місія на Місяць провалилась

Минулого тижня російська автоматична станція "Луна-25", що також мала досліджувати супутник Землі, розбилася, зіткнувшись з поверхнею Місяця. У державній корпорації "Роскосмос" заявили, що корабель "перейшов на нерозрахункову орбіту" та "припинив своє існування".

РФ хотіла вивчити можливість видобутку на Місяці рідкісних і цінних металів.

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