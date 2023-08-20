Російська космічна станція "Луна-25" розбилася об Місяць

"Луна-25" стартувала з космодрому 11 серпня. Вона мала пропрацювати на Місяці рік, але щось пішло не так і вона "припинила своє існування".

Російська автоматична станція "Луна-25", за попередніми даними, розбилася, зіткнувшись із поверхнею Місяця, повідомляють росЗМІ з посиланням на державну корпорацію "Роскосмос".

За даними корпорації, зв'язок з "Луною-25" перервався вдень 19 серпня. Пошук апарата і встановлення з ним зв'язку 19 і 20 серпня результатів не дали.

"За результатами попереднього аналізу, у зв'язку з відхиленням фактичних параметрів імпульсу від розрахункових, КА "Луна-25" перейшов на нерозрахункову орбіту і припинив своє існування внаслідок зіткнення з поверхнею Місяця", - заявили в "Роскосмосі".

Крім того, там додали, що питаннями з'ясування причин втрати космічного апарату займеться спеціально сформована міжвідомча комісія.

"Луна-25" мала працювати на Місяці рік

Ракета-носій "Союз-2.1б" з автоматичною станцією "Луна-25" стартувала з російського космодрому "Восточный" 11 серпня. 12 і 14 серпня апарат здійснив дві корекції траєкторії. У середу, 16 серпня, автоматична станція вийшла на навколомісячну орбіту. На 21 серпня було заплановано посадку апарату.

"Луна-25" мала пропрацювати на Місяці рік. РФ хотіла вивчити можливість видобутку на Місяці рідкісних та цінних металів.

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Як відомо, роботи над цією автоматичною станцією Росія вела з середини 2000-х. Проєкт спочатку називався "Луна-Глоб" і був перейменований на "Луна-25" 2013 року. Європейське космічне агентство ESA було партнером, але після повномасштабного російського вторгнення в Україну вийшло із проєкту. Створення станції йшло набагато повільніше, ніж було заплановано, технічні проблеми змушували багато що переробляти та кілька разів переносити терміни пуску.