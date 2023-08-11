"Луна-25": Росія намагається не відстати від США та Китаю

На тлі війни проти України Росія відправила на Місяць автоматичну станцію - першу за десятки років. "Луна-25" стала спробою надолужити втрачене.

У космонавтиці Росія - один із світових лідерів, але не у всьому. У деяких дисциплінах їй доводиться надолужувати втрачене. Остання тоді ще радянська автоматична станція "Луна-24" вирушила до супутника Землі Місяця 9 серпня 1976 року. Майже день у день, через 47 років, держкорпорація "Роскосмос" запустила в п'ятницю, 11 серпня, станцію "Луна-25". Назва, очевидно, символізує наступництво.

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Те, що для російських вух може звучати як повернення до колишньої величі, насправді - спроба, що багаторазово переносилася, не відстати від конкурентів у новій місячній гонці, насамперед США, Китаю, Індії, але й інших країн, які намагаються освоювати Місяць.

"Луна-25": продовження радянського досвіду

Через кілька тижнів після вторгнення в Україну у квітні 2022 року президент Росії Володимир Путін оголосив: "Відновимо місячну програму". За його словами, РФ потрібно відповісти на виклики в освоєнні космосу та отримати від цього зиск на Землі. Глава Кремля мав на увазі "Луну-25". Але масштабна місячна програма, як за часів СРСР, поки що залишається в Росії на стадії заяв про наміри та проєктів.

Радянська станція "Луна-17", 1970 рік Фото: Straube/akg-images/picture alliance

Успіх Радянського Союзу в освоєнні Місяця був відносним. Від 1959 року Москва відправила туди два десятки станцій, але в головній гонці проти основного суперника, США, - програла. Американські астронавти першими облетіли та висадилися на Місяць. СРСР не досяг ні того, ні іншого. Невдачі при створенні місячної ракети призвели до відмови від амбітних планів у 1970-ті роки.

Якою є мета російської місії на Місяці

Вже за Путіна, в середині 2000-х, почалися роботи над новою автоматичною станцією. Проєкт спочатку називався "Луна-Глоб" і був перейменований на "Луна-25" у 2013 році. Європейське космічне агентство ESA було партнером, але після масштабного російського вторгнення в Україну вийшло із проєкту. Створення станції йшло набагато повільніше, ніж було заплановано, технічні проблеми змушували багато що переробляти та кілька разів переносити терміни пуску.

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Подорож від місця старту на космодромі "Східний" до Місяця триватиме менше тижня. На відміну від радянських станцій "Луна-25" має сісти не поблизу екватора, а біля менш вивченого Південного полюса Місяця. Передбачається, що там у ґрунті є лід, необхідний для подальших експедицій - як джерело питної води та палива. Крім того, РФ хоче вивчити можливість видобутку на Місяці рідкісних та цінних металів. Очікується, що "Луна-25" пропрацює рік. Проби ґрунту братимуть за допомогою руки-маніпулятора, аналізуватимуть, а результати передаватиму на землю. Одна з наступних експедицій має доставити проби на землю.

На відміну від радянський станцій, "Луна-25" має сісти не поблизу екватора Місяця Фото: Bodo Marks/dpa/picture alliance

Згодом Росія планує відправити нові станції - спочатку на орбіту, а потім знову на поверхню - вже з буровими пристроями. Але запуск нових експедицій переноситься. Планується, що "Луна-26" полетить не раніше 2027 року, хоча раніше запуск планували на 2024 рік.

Від МКС до своєї орбітальної станції

Росія разом із США та Китаєм утворює трійку супердержав у пілотованій космонавтиці, але тримає цю позицію завдяки спадщині СРСР. Нових розробок дуже мало, а в питанні запусків супутників, зондів і освоєння планет і глибокого космосу США пішли далеко вперед.

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Хоча Росія планує - як США та Китай - відправити космонавтів на Місяць, дата постійно переноситься. Нині у "Роскосмосі" називають 2030 рік. Наскільки це реально - питання. Поки Росія не має ні місячної ракети, ні корабля, проєкти існують лише на папері. СРСР у цьому плані був набагато далі. Війна в Україні може змусити знову посунути термін створення техніки. Водночас США збираються знову відправити астронавтів на Місяць вже в 2024-2025 роках. Програма "Артеміда" - на завершальній стадії. За кілька років після США на Місяць збирається відправити пілотований корабель і КНР.

Графічне представлення місячної місії НАСА "Артеміда" Фото: Alberto Bertolin/NASA/dpa/picture alliance

Достеменно відомо, що Росія після закінчення експлуатації Міжнародної космічної станції (МКС) створюватиме свою. Роботи мають розпочатися у 2024 році. Не виключено, що РФ паралельно продовжуватиме співпрацювати з іншими країнами на МКС і будуватиме свою станцію. Пілотована космонавтика - одна з небагатьох сфер, у якій Москва продовжує співпрацювати із Заходом.

Китай замість Заходу

Ще до російського вторгнення в Україну намітилося відчуження між РФ та західними країнами. Росія в 2021 році оголосила про остаточний вихід із очолюваного США проєкту будівництва орбітальної місячної станції Deep Space Gateway.

Замість Заходу Росія дедалі більше співпрацює у космосі з Китаєм. Зокрема, заплановано спільне будівництво станції на поверхні Місяця - до 2035 року. Щоправда, цей термін було озвучено до вторгнення РФ в Україну.