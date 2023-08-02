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Antares знову успішно вивів на орбіту вантаж для МКС

Валерій Сааков
2 год. тому

Ракета Antares, частина якої виготовлена в Україні, доставила на орбіту космічний транспортний корабель Cygnus з понад 4,3 тонни вантажу для МКС. Це - вже 19-та місія за участі ракети-носія.

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Пуск ракети Antares
Пуск ракети Antares (архівне фото)Фото: Steve Helber/AP Photo/picture alliance

Розроблена за участі українських підприємств американська ракета-носій Antares у ніч на вівторок, 2 серпня, вивела на орбіту космічний корабель Cygnus з вантажем для Міжнародної космічної станції (МКС). Пуск було проведено з космодрому на острові Воллопс у штаті Вірджинія.

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Як йдеться в повідомленні на сайті головного розробника ракети-носія - американської корпорації Northrop Grumman - на борту Cygnus розміщено понад 4,3 тонни вантажів,  оснащення для орбітальної станції і космічних досліджень.

Нинішня місія стала вже 19-тою за участі ракети Antares у рамках контракту між Northrop Grumman і NASA про доставку вантажів на МКС. Як зазначили в компанії,  за останні 10 років Antares відправила на навколоземну орбіту близько 64 тонн різноманітних вантажів і оснащення .

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Українські посадовці теж пораділи успішному пуску Antares

На пуск ракети, що частково родом з України, відреагував і голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Уночі відбувся 17-й успішний пуск ракети-носія Antares. Вона розроблена американською компанією та за активної участі фахівців з Дніпропетровщини. Сьогодні знову вивела на орбіту космічний корабель з корисним навантаженням для Міжнародної космічної станції. Так тримати!" - написав Лисак у Telegram.

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Ракета-носій Antares складається з двох ступенів і космічного вантажного корабля. Основну конструкцію першого ступеня розробило українське  КБ "Південне" , а зібрали її на потужностях "Південмашу". До виготовлення першого ступеню американської ракети також залучена ціла низка інших українських підприємств і організацій. Головний розробник ракети-носія - американська корпорація Northrop Grumman.

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