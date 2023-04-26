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Засновник ispace Такеші Хакамада
Засновник ispace Такеші ХакамадаФото: Kim Kyung-Hoon/REUTERS
НаукаЯпонія

Посадка японського модуля на Місяць закінчилась невдачею

Дмитро Андрєєв
1 год. тому

Компанія-розробник ispace допускає, що апарат Hakuto-R розбився під час спроби сісти на Місяць після того, як він не вийшов на зв'язок у розрахунковий час.

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Японський місячний модуль Hakuto-R, на борту якого перебував місяцехід Об'єднаних Арабських Еміратів Rashid, імовірно, розбився під час посадки на Місяць. Компанія ispace, яка розробила модуль, визнала в середу, 26 квітня, що апарат "із високою ймовірністю здійснив жорстку посадку на поверхню" природного супутника Землі.

Hakuto-R мав стати першим в історії комерційним модулем, який здійснив посадку на Місяць. Його запустили в космос із мису Каневерал у грудні 2022 року за допомогою ракети-носія Falcon 9 американської компанії SpaceX. У березні 2023 року апарат розмірами два на два з половиною метра та вагою 340 кілограмів досягнув навколомісячної орбіти.

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Зв'язок із модулем не вдалося відновити

Спробу посадки здійснили 26 квітня приблизно о 01:40 за японським часом (вечір 25 квітня за українським). Її можна було подивитися в прямому ефірі на YouTube. У процесі зв'язок із модулем перервався і відновити його інженерам компанії не вдалося. Через кілька годин після розрахункового часу посадки керівники місії визнали, що вона завершилася невдачею, причину якої належить з'ясувати.

У компанії заявили, що попри невдачу, отримали "великий обсяг даних і досвіду", які будуть використані під час підготовки наступних місій ispace.

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