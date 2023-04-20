Гігантська ракета Starship вибухнула невдовзі після старту

Найбільша в історії людства ракета-носій Starship Ілона Маска вибухнула під час випробування.

Надважка ракета Starship компанії SpaceX Ілона Маска вибухнула невдовзі після тестового запуску. Запуск транслювався на YouTube SpaceX у четвер, 20 квітня. Через кілька хвилин після запуску в прямому етері було видно, як корабель розпадається на частини.

Вибух стався на висоті приблизно 40 кілометрів через трохи більше, ніж три хвилини після зльоту - перший ступінь не зміг вчасно відокремитися. Коментатори трансляції назвали це "швидким позаплановим демонтажем", наголосивши, що наслідки тестового запуску допоможуть "підвищити надійність Starship". Точних причин аварії поки не називають.

Планувалося, що випробування мало тривати близько 90 хвилин, після чого ракета мала приводнитися в Мексиканській затоці недалеко від космодрому в Техасі, звідки стартувала. "Команда продовжить аналізувати дані і працювати над нашим наступним льотним випробуванням", - прокоментували пуск у SpaceX.

Ілон Маск, своєю чергою, заявив в дописі у Twitter, що команда "багато чому навчилася для наступного тестового запуску через кілька місяців".

Starship - найбільша ракета в історії людства

Висота ракети Starship становить 120 метрів, а діаметр - дев'ять метрів. Ракета складається з двох багаторазових частин: першого ступеня Super Heavy і другого ступеня - однойменного космічного апарата із трьома керованими і трьома нерухомими двигунами. Загальна розрахункова вантажопідйомність ракети становить 150 тонн.

Це найбільша і найпотужніша ракета в історії людства. Як повідомляє SpaceX, корабель буде здатний доставляти людей і вантажі на навколоземну орбіту, Місяць і Марс.

Попередній тестовий пуск був запланований на 17 квітня, та SpaceX скасувала його за кілька секунд до старту через нештатний тиск у носії.