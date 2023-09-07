Японія запустила на Місяць перший посадковий модуль

Японський апарат може сісти на поверхню супутника Землі за декілька місяців. Країна хоче вивчати гірські породи місячної мантії.

Японія відправила у четвер, 7 вересня, в космос свій перший місячний посадковий модуль SLIM.

Посадка на поверхню Місяця очікується через чотири-шість місяців. Зонд аналізуватиме склад гірських порід місячної мантії, яка дотепер мало вивчена. Апарат робитиме це за допомогою всюдихода розміром з долоню та багатоспектральної камери.

Модуль розробило Японське агентство аерокосмічних досліджень. Технології, застосовані при розробці, дозволяють здійснити посадку в певному місці з похибкою не більше 100 метрів. Як зазначає агентство AFP, у попередніх посадках на поверхню Місяця похибка могла досягати кількох кілометрів. "Людство зможе приземлитися там, де бажає, а не тільки там, де це легко", - заявили фахівці японського агентства перед запуском.

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Чотири країни приземлялись на Місяць

Двома тижнями раніше Індія четвертою в світі приземлила на Місяць космічний апарат, першою - поблизу південного полюса.

Раніше це вдавалося лише США, Радянському Союзу та Китаю. Індію намагалась випередити РФ, але російська станція розбилася на Місяці 19 серпня. У "Роскосмосі" заявили, що корабель "перейшов на нерозрахункову орбіту" та "припинив своє існування".

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