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НаукаРосійська Федерація

"Луна-25" впала на Місяць. Крім амбіцій, постраждалих немає?

Сергій Йолкін
39 хв. тому

Перша в сучасній історії РФ місячна місія "Луна-25" розбилася об поверхню природного супутника Землі. Як невдача "Роскосмосу" виглядала з місця подій, - у карикатурі DW.

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Російська автоматична станція "Луна-25" падає на Місяць. Карикатура DW
Російська автоматична станція "Луна-25" зазнала аварії. Карикатура DWФото: DW

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