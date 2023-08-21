НаукаРосійська Федерація"Луна-25" впала на Місяць. Крім амбіцій, постраждалих немає?Сергій Йолкін39 хв. тому39 хв. томуПерша в сучасній історії РФ місячна місія "Луна-25" розбилася об поверхню природного супутника Землі. Як невдача "Роскосмосу" виглядала з місця подій, - у карикатурі DW.https://p.dw.com/p/4VPoXРосійська автоматична станція "Луна-25" зазнала аварії. Карикатура DWФото: DWРекламаДивіться також: Україна в пітьмі на знімках NASATo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСупутникові знімки показують зруйновані Луганщину і ДонбасTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video