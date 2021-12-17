Президент Чехії призначив новий уряд на чолі з Фіалою

Президент Чехії Мілош Земан призначив членів нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Петром Фіалою. Церемонія присяги членів кабінету міністрів відбулася в п'ятницю, 17 грудня, у резиденції президента у замку Лани неподалік Праги.

Новий уряд сформували представники правоцентристської коаліції SPOLU, що складається з ліберально-консервативної Громадянської демократичної партії (ODS), ліберальної TOP 09 та Християнсько-демократичного союзу - Чехословацької народної партії (KDU-CSL). Разом вони здобули перемогу на парламентських виборах, отримавши більшість у 108 з 200 депутатських мандатів. Також до уряду увійшли представники лівоцентристської ліберальної коаліції, що складається з Піратської партії та Партії мерів (STAN) - групи мерів та незалежних кандидатів.

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Загалом уряд складається з 18 членів від п'яти партій, у тому числі трьох жінок, вказує агенція AFP. Утім, кандидат на посаду міністра сільського господарства Зденек Некула був відсутній на церемонії приведення до присяги через позитивний результат тесту на коронавірус. Очікується, що він вступить на посаду у січні 2022 року.

Як повідомлялось, 11 листопада після поразки на парламентських виборах уряд Чехії на чолі з прем'єр-міністром Андреєм Бабішем ухвалив рішення про відставку.

Правоцентрист Петр Фіала

Урядову коаліцію очолив 57-річний прем'єр-міністр Петр Фіала, який був призначений главою уряду наприкінці листопада. З весни 2021 року він очолює правоцентристську коаліцію SPOLU.

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Фіала був професором, а потім двічі - ректором університету Масарика в Брно, який разом з Карловим університетом у Празі належить до найкращих вишів у країні. З 2012 по 2013 роки обіймав посаду міністра освіти в уряді Петра Нечаса з ODS, а після відставки його кабінету та нищівної поразки на виборах у 2014 році очолив цю партію.

Обіцянки та плани нового уряду

Уряд Фіали пообіцяв надати план допомоги жителям, які постраждали від високих цін на енергоносії - одного з факторів високої інфляції, яка у листопаді досягла шести відсотків. Також планується ухвалити новий бюджет країни на наступний рік із меншим дефіцитом ніж передбачав уряд Бабіша.

Крім того, як зазначив новий міністр охорони здоров'я Властіміл Валек, розглядається продовження 30-денного надзвичайного стану, оголошеного попереднім урядом 25 листопада. Це потрібно, аби впоратися з рекордним сплеском коронавірусної інфекції. Також Валек виступає проти обов'язкової вакцинації людей від 60 років, яка запроваджена в країні з березня.