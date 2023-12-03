Президент Франції закликав Ізраїль переглянути цілі у війні

Еммануель Макрон сумнівається у можливості остаточно знищити ХАМАС, що Ізраїль ставить собі за мету. Президент Франції виступає за поновлення перемир'я на Близькому Сході.

Війна в Секторі Гази "дійшла до точки, в якій ізраїльська влада має точніше визначити свою мету і бажаний результат". Таку заяву зробив у суботу, 2 грудня, президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції на полях Конференції ООН з питань зміни клімату (COP28) у Дубаї.

Коментуючи оголошену прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху ціль повністю знищити палестинське радикальне ісламістське угруповання ХАМАС, Макрон сказав: "Що таке повне знищення ХАМАСу і чи вірить хтось, що воно можливе? Якщо так, то війна триватиме десять років".

На цьому тлі президент Франції закликав зробити інтенсивнішими "зусилля щодо досягнення довгострокового перемир'я" у Секторі Гази.

Читайте також: Байден: ХАМАС треба знищити, але Палестина має існувати

Ізраїль відкликав учасників перемовин

У суботу Макрон вирушив з Дубая до Дохи для зустрічі з главою держави - еміром Катару Тамімом бен Хамадом Аль Тані - та обговорення з ним можливості відновлення перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом, а також звільнення заручників, які залишаються у бойовиків.

Однак на час прибуття французького президента до столиці Катару її вже покинули представники Ізраїлю на переговорах. Ізраїльська влада відкликала їх, вважаючи, що консультації "зайшли в глухий кут".

Вранці 1 грудня завершилося перемир'я у війні між ХАМАСом та Ізраїлем, що тривало 7 днів. За цей час вдалося звільнити кілька десятків заручників. Втім, у полоні ХАМАСу залишається ще 136 людей.

Глава Пентагону: необхідно забезпечити захист мирних жителів Сектора Гази

До захисту мирного населення Сектора Гази Ізраїль закликав і міністр оборони США Ллойд Остін, виступаючи 2 грудня на форумі, організованому президентським фондом імені Рональда Рейгана у штаті Каліфорнія.

Наголосивши, що напад ХАМАСу став найкривавішим днем в історії євреїв після Голокосту, Ллойд Остін зазначив, що Вашингтон "надалі чинитиме тиск на Ізраїль, щоб той захищав мирних жителів і забезпечував надійний потік гуманітарної допомоги".

"У такій боротьбі (на густонаселеній території. - Ред.) головний аспект - це цивільне населення. І якщо загнати його в обійми ворога, то це оберне тактичну перемогу на стратегічну поразку", - заявив глава Пентагону.

"Таким чином, вірні дві речі: будь-яка держава зобов'язана відповісти на терористичну атаку, подібну до тієї, що сталася 7 жовтня. І кожна держава зобов'язана захищати цивільне населення під час збройного конфлікту", - резюмував Остін.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході розпочалася після того, як 7 жовтня ХАМАС, визнаний в Європейському Союзі та США та більшістю країн Заходу терористичною організацією, вчиниив масштабний напад на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вдершись на його територію, влаштували найбільшу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали близько 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників та вивезли їх до Сектора Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіоні, що перебуває під владою бойовиків, а також проводить наземну військову операцію. За твердженням підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинуло понад 15 тисяч людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.