Бербок, Колонна і Гутерріш закликали до перемир'я у Газі

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала міжнародну спільноту докласти зусиль для встановлення знову режиму припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАСом після того, як поновилися бойові дії у Секторі Гази. "У ці хвилини ми повинні зробити все можливе, щоб забезпечити продовження гуманітарного перемир'я", - заявила вона в Берліні у п'ятницю, 1 грудня, цитує dpa.

Це, за словами Бербок, необхідно "як для решти заручників, які сподівалися на звільнення, перебуваючи в темних тунелях протягом тижнів, так і для людей в Газі, які страждають й терміново потребують більше гуманітарної допомоги". "Ці страждання повинні нарешті закінчитися для всіх", - сказала німецька політикиня.

Вона висловила переконання, що Ізраїль ніколи не зможе жити в безпеці, якщо не зупинити тероризм. Але, продовжила Бербок, безпека для Ізраїлю можлива лише тоді, якщо палестинці також матимуть перспективи на майбутнє. "Щоб досягти цього, всі, хто бачить страждання з обох сторін і хоче покласти їм край для всіх, повинні працювати над тим, щоб ХАМАС більше не становив екзистенційної загрози для Ізраїлю", - закликала вона. "ХАМАС повинен скласти зброю", - продовжила Бербок. Тільки тоді може відкритися потенційний шлях для віднайдення рішення, що передбачає існування двох держав, "яким би нереалістичним це не здавалося сьогодні вранці", наголосила глава МЗС ФРН.

Гутерріш і Колонна закликали до пошуку нового перемир'я

На відновлення бойових дій у Секторі Гази після тижневого перемир'я відреагував генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш. "Я глибоко шкодую, що в Газі знову почалися воєнні операції", - написав Гутерріш в соціальній мережі X. "Повернення до бойових дій лише показує, наскільки важливо мати справжнє гуманітарне припинення вогню", - зауважив генсек ООН.

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Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк (Volker Türk) назвав зрив перемир'я між Ізраїлем і Газою "катастрофічним" і закликав усі сторони забезпечити дотримання режиму припинення вогню. "Відновлення бойових дій в Газі є катастрофічним", - йдеться в заяві Тюрка. "Я закликаю всі сторони і держави, які мають на них вплив, негайно подвоїти зусилля, щоб забезпечити припинення вогню - з гуманітарних міркувань і з точки зору прав людини", - цитує Тюрка Reuters.

Свій жаль щодо чергової ескалації у Секторі Гази висловила й очільниця міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонна. "Припинення перемир'я - це дуже погана новина, що викликає жаль, адже воно не приносить жодного рішення і ускладнює розв'язання всіх питань, які виникають", - заявила французька міністерка в кулуарах кліматичної конференції ООН (COP28) в Дубаї, повідомляє AFP. Колонна також назвала відновлення перемир'я "необхідним".

Своєю чергою МЗС Катару у своїй заяві закликало міжнародну спільноту до швидких дій для припинення насильства в Секторі Гази, повідомляє AFP. У відомстві наголосили, що продовження бомбардувань після закінчення перемир'я "ускладнює посередницькі зусилля і посилює гуманітарну катастрофу" в Секторі Гази, а також закликали міжнародну спільноту "діяти швидко, щоб зупинити насильство".

Червоний Хрест: Цивільним з Гази нікуди безпечно подітися

Натомість генеральний директор Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Роберт Мардіні зазначив, що поновлення бойових дій в Газі повернуло на палестинську територію "жахливу ситуацію, в якій вони перебували до настання перемир'я". "Цивільному населенню нікуди безпечно подітися", - сказав Мардіні в кулуарах кліматичної конференції ООН, цитує AFP.

"У лікарнях, де працювали наші команди, ми бачили, що за останні дні до них надійшли сотні важкопоранених людей, - розповів він. - Наплив важкопоранених перевищив реальну здатність лікарень приймати та лікувати поранених, тому існує величезна проблема".

Поновлення бойових дій у Газі

Армія оборони Ізраїлю вранці 1 грудня оголосила про відновлення бойових дій проти бойовиків палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС у Секторі Гази, звинувативши їх у порушенні режиму припинення вогню. Зранку повідомлялося, що ізраїльська армія знову завдала ударів по цілях ХАМАСу у Секторі Гази.

Тимчасовий режим припинення вогню, узгоджений Ізраїлем із ХАМАСом за посередництва Катару, діяв протягом тижня - з 24 листопада. За цей час, за даними агенції AP, ХАМАС та інші бойовики в Газі звільнили понад 100 заручників, більшість з яких - ізраїльтяни, в обмін на 240 палестинців, звільнених з в'язниць в Ізраїлі.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня 2023 року рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАСу, а також почала наземну військову операцію. За твердженням підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинуло понад 15 тисяч людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.