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Бербок, Колонна і Гутерріш закликали до перемир'я у Газі

Максим Сидоржевський
1 грудня 2023 р.

На тлі відновлення бойових дій у Секторі Гази Німеччина, Франція, Катар та ООН закликали до нового гуманітарного перемир'я.

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1 грудня у Секторі Гази поновилися бойові дії
1 грудня у Секторі Гази поновилися бойові діїФото: John Macdougall/AFP/Getty Images

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала міжнародну спільноту докласти зусиль для встановлення знову режиму припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАСом після того, як  поновилися бойові дії у Секторі Гази. "У ці хвилини ми повинні зробити все можливе, щоб забезпечити продовження гуманітарного перемир'я", - заявила вона в Берліні у п'ятницю, 1 грудня, цитує dpa.

Це, за словами Бербок, необхідно "як для решти заручників, які сподівалися на звільнення, перебуваючи в темних тунелях протягом тижнів, так і для людей в Газі, які страждають й терміново потребують більше гуманітарної допомоги". "Ці страждання повинні нарешті закінчитися для всіх", - сказала німецька політикиня.

Вона висловила переконання, що Ізраїль ніколи не зможе жити в безпеці, якщо не зупинити тероризм. Але, продовжила Бербок, безпека для Ізраїлю можлива лише тоді, якщо палестинці також матимуть перспективи на майбутнє. "Щоб досягти цього, всі, хто бачить страждання з обох сторін і хоче покласти їм край для всіх, повинні працювати над тим, щоб ХАМАС більше не становив екзистенційної загрози для Ізраїлю", - закликала вона. "ХАМАС повинен скласти зброю", - продовжила Бербок. Тільки тоді може відкритися потенційний шлях для віднайдення рішення, що передбачає існування двох держав, "яким би нереалістичним це не здавалося сьогодні вранці", наголосила глава МЗС ФРН.

Гутерріш і Колонна закликали до пошуку нового перемир'я

На відновлення бойових дій у Секторі Гази після тижневого перемир'я відреагував генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш. "Я глибоко шкодую, що в Газі знову почалися воєнні операції", - написав Гутерріш в соціальній мережі X. "Повернення до бойових дій лише показує, наскільки важливо мати справжнє гуманітарне припинення вогню", - зауважив генсек ООН.

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Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк (Volker Türk) назвав зрив перемир'я між Ізраїлем і Газою "катастрофічним" і закликав усі сторони забезпечити дотримання режиму припинення вогню. "Відновлення бойових дій в Газі є катастрофічним", - йдеться в заяві Тюрка. "Я закликаю всі сторони і держави, які мають на них вплив, негайно подвоїти зусилля, щоб забезпечити припинення вогню - з гуманітарних міркувань і з точки зору прав людини", - цитує Тюрка Reuters.

Свій жаль щодо чергової ескалації у Секторі Гази висловила й очільниця міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонна. "Припинення перемир'я - це дуже погана новина, що викликає жаль, адже воно не приносить жодного рішення і ускладнює розв'язання всіх питань, які виникають", - заявила французька міністерка в кулуарах кліматичної конференції ООН (COP28) в Дубаї, повідомляє AFP. Колонна також назвала відновлення перемир'я "необхідним".

Своєю чергою МЗС Катару у своїй заяві закликало міжнародну спільноту до швидких дій для припинення насильства в Секторі Гази, повідомляє AFP. У відомстві наголосили, що продовження бомбардувань після закінчення перемир'я "ускладнює посередницькі зусилля і посилює гуманітарну катастрофу" в Секторі Гази, а також закликали міжнародну спільноту "діяти швидко, щоб зупинити насильство".

Червоний Хрест: Цивільним з Гази нікуди безпечно подітися

Натомість генеральний директор Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Роберт Мардіні зазначив, що поновлення бойових дій в Газі повернуло на палестинську територію "жахливу ситуацію, в якій вони перебували до настання перемир'я". "Цивільному населенню нікуди безпечно подітися", - сказав Мардіні в кулуарах кліматичної конференції ООН, цитує AFP.

"У лікарнях, де працювали наші команди, ми бачили, що за останні дні до них надійшли сотні важкопоранених людей, - розповів він. - Наплив важкопоранених перевищив реальну здатність лікарень приймати та лікувати поранених, тому існує величезна проблема".

Поновлення бойових дій у Газі

Армія оборони Ізраїлю вранці 1 грудня оголосила про відновлення бойових дій проти бойовиків палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС у Секторі Гази, звинувативши їх у порушенні режиму припинення вогню. Зранку повідомлялося, що ізраїльська армія знову завдала ударів по цілях ХАМАСу у Секторі Гази.

Тимчасовий режим припинення вогню, узгоджений Ізраїлем із ХАМАСом за посередництва Катару, діяв протягом тижня - з 24 листопада. За цей час, за даними агенції AP, ХАМАС та інші бойовики в Газі звільнили понад 100 заручників, більшість з яких - ізраїльтяни, в обмін на 240 палестинців, звільнених з в'язниць в Ізраїлі. 

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня 2023 року рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАСу, а також почала наземну військову операцію. За твердженням підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинуло понад 15 тисяч людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

Як Ізраїль знищує тунелі ХАМАСу в Газі