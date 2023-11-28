Президент Чехії: Ми не виконали свою обіцянку Україні

Президент Чехії, колишній генерал НАТО Петр Павел закликав Захід, щоб уникнути провалу, дати Україні все необхідне для відновлення контролю над своєю територією. Про це він сказав в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera, опублікованому 27 листопада.

"У нас немає іншого вибору, ніж дати Україні все, що їй потрібно для успіху в її місії з відновлення суверенітету та контролю над кордонами: щось менше буде нашим провалом", - заявив він.

На його думку, перемога Росії обернеться для Європи "неприємними наслідками" в майбутньому. "Вона зміцнить їхнє уявлення про те, що вони можуть досягти своїх цілей силою, і спонукатиме всі режими у світі покладатися на слабкість західних демократій", - сказав Павел.

За його оцінкою, Росія вже змогла перевести свою промисловість у військовий режим, і виробляє набагато більше великокаліберних боєприпасів і танків, набирає більше солдатів, а також веде переговори з кількома країнами про постачання зброї.

"Якщо ми втратимо можливість зберегти підтримку України, наступний рік може виявитися ще сприятливішим для Москви. Цей рік має вирішальне значення для закладання основи успіху, наступний рік буде складнішим", - сказав президент Чехії.

Читайте також: Столтенберг про війну в Україні: Готуймося до довгого шляху

Павел: Ми не виконали обіцянку щодо постачання зброї

Він зазначив, що поставок військової техніки Збройним силам України (ЗСУ) від західних партнерів недостатньо для того, щоб вони могли продовжувати операції високої інтенсивності.

"Ми не виконали свою обіцянку забезпечити українців артилерійськими боєприпасами, навчання на винищувачах F-16 відбувається не так швидко, як повинно", - наголосив Павел.

За його словами, після отримання від Великобританії далекобійних ракет Storm Shadow і аналогічних ракет із Франції Україна розраховувала отримати німецькі Taurus, але німецька влада поки що не ухвалила такого рішення.

"Це створює дисбаланс у поставках, а невизначеність з українського боку не є хорошою основою для військового планування", - пояснив генерал НАТО у відставці.

На його переконання, нинішня зима в Україні буде "надзвичайно складною", тому що їй не вдалося повністю відновити інфраструктуру, зруйновану Росією минулої зими. "Населенню буде важко, а з урахуванням нерішучості країн, які зараз підтримують Україну, зростатиме почуття розчарування", - вважає він.

Читайте також: Перед зимою: нова фаза війни в Україні?