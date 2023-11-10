Столтенберг про війну в Україні: Готуймося до довгого шляху

Генсек НАТО заявив, що вірить у прогрес контрнаступу ЗСУ, але попередив, що варто готуватися до довгого і складного шляху.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що розраховує на прогрес українських Збройних сил у боротьбі з російськими військами, але попередив, що поступ буде складним. "Нам потрібно бути готовими до довгого шляху. Війни за своєю природою непередбачувані", - сказав Столтенберг у Берліні в п'ятницю, 10 листопада, агенції dpa.

За його словами, лише військова підтримка може гарантувати, що Україна залишиться суверенною і демократичною державою, і переконає російського президента Володимира Путіна, що він не зможе перемогти на полі бою. "Те, що ми знаємо - те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов'язане з ситуацією на полі бою", - сказав Столтенберг.

Столтенберг сказав, що завжди було зрозуміло, що це буде нелегка війна. "Ми знали, що Росія місяцями готувала оборонні лінії - з мінами, з танковими окопами, з великою кількістю оборонних позицій", - зазначив він. Тим не менш, українці "змогли досягти успіхів і звільнити більше території", підкреслив він.

Зустріч Столтенберга і Шольца

Столтенберг та Шульц зустрілися у Берліні Фото: Liesa Johannssen/REUTERS

Напередодні, 9 листопада, Столтенберг зустрівся у Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz), а 10 листопада має зустрітися з міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом (Boris Pistorius). Столтенберг привітав військову підтримку України з боку Німеччини. Однак він уникнув того, щоб висловити чітку позицію щодо того, чи повинен німецький уряд надати Україні крилаті ракети Taurus, як того просив Київ, але неодноразово відкидав Шольц.

"Це, зрештою, національне рішення, які саме системи постачає кожен союзник", - сказав він, додавши, що вітає той факт, що Великобританія і Франція вже поставили крилаті ракети.

Нагадаємо, минулого тижня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у статті для британського видання The Economist заявив, що війна в Україні зайшла в глухий кут,переходячи в нову стадію - зі статичними і затяжними боями, що буде вигідно Росії. Президент України Володимир Зеленський не вважає ситуацію на фронті патовою.

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