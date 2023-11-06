Преса ФРН про статтю Залужного: "Це просто опис війни"

Німецькі газети помітили "напруженість у Києві" після статті головкома ЗСУ Залужного про перехід до позиційної війни та реакцію на неї президента Зеленського. Лунає і заклик поставити Україні ракети Taurus.

У Німеччині преса хоч із запізненням у кілька днів, але відреагувала на статтю головкома Збройних Сил України (ЗСУ) Валерія Залужного британському журналу The Economist. У цій статті генерал Залужний констатував фактичний перехід до позиційної війни проти окупаційних військ Росії, визнав "помилку" в очікуваннях і дав зрозуміти, що більше майже не розраховує на "красивий і глибокий прорив" (позицій російських військ - Ред.).

Президент України Володимир Зеленський долучився до дискусії у вихідні, фактично вступивши в опосередковану полеміку із Залужним. Зеленський заявив в інтерв'ю американському телеканалу NBC, що ситуація на фронті "не патова" і що Україна працює над зміною військової стратегії. Також на вихідних стало відомо про зміну командувача Сил спецоперацій (ССО), який сам дізнався про це зі ЗМІ.

FAZ про "спокусу" президента Зеленського

На цьому тлі газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) пише про "напруженість у Києві". "За перші півтора роки війни Зеленський та його команда змогли організувати вражаюче ефективний опір загарбникам, об'єднавши сили держави та суспільства", - пише коментатор. - Тепер вони мають довести, що можуть конструктивно реагувати на неминучу в цій ситуації критику їхніх дій". На думку автора публікації, Зеленський "дуже багато зробив правильно", але у президента України "не було імунітету проти авторитарних нападів". FAZ попереджає: "Якщо він зараз не встоїть перед спокусою, це матиме велике значення для подальшої долі України". У тому числі - для іміджу України та готовності її підтримувати на Заході.

Володимир Зеленський Фото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

Газета Süddeutsche Zeitung з Мюнхена вважає, що стаття головкома ЗСУ Залужного "не риторичний прийом, не обман російського супротивника, а просто опис війни - жодна зі сторін не знає, як рухатися далі". "Навіть якщо він не говорить про це прямо, то сухі та тверезі заяви Валерія Залужного з простим описом ситуації це, крім іншого, ще й прохання про допомогу", - додає коментатор SZ.

Німеччину закликають поставити Україні Taurus

Чи зможуть ЗСУ переламати ситуацію на фронті, якщо у них "буде більше західної допомоги та ще більше резервістів"? Таке питання ставить газета Hessische/Niedersächsische Allgemeine з Касселя. "Якщо країни, які підтримують (Україну. - Ред.), оптимістично відповідають на це питання "так", то треба перестати вагатися і передати обіцяні винищувачі F-16 ще раніше", а також більше боєприпасів і крилаті ракети Taurus, зазначається в публікації. "Їхня пробивна сила в комбінації з набагато більшою кількістю танків знадобиться, якщо Київ дотримуватиметься своєї максимальної мети - звільнення всіх окупованих Росією територій", - пише Hessische/Niedersächsische Allgemeine.

Німецька крилата ракета великої дальності Taurus Фото: Jung Yeon-Je/AFP/Getty Images

Поки що уряд Німеччини відмовляється постачати Україні крилаті ракети Taurus, які порівнюють за характеристиками з британськими Storm Shadow та французькими Scalp EG, які вже отримує Київ.

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"Гіркою правдою є і те, що Німеччина, яка сумнівається, істотно посприяла тому, що страждання в Україні були продовжені як мінімум ще на рік, - пише в коментарі газета Stuttgarter Zeitung. - Кожен день, коли боєприпаси, бензин і їжа доставляються через Крим російським солдатам, продовжує страждання українок та українців".

Чи розпочне ЄС переговори з Україною щодо вступу?

Не оминула німецька преса і візит голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen) минулої суботи, 4 листопада, до Києва. Газета Mitteldeutsche Zeitung із міста Галле звертає увагу на те, що візит відбувся напередодні запланованої на середу, 8 листопада, доповіді Єврокомісії про реформи в Україні. З урахуванням цієї доповіді глави країн ЄС у грудні ухвалять рішення про можливий формальний початок переговорів щодо вступу України.

Mitteldeutsche Zeitung вважає, що не всі країни Євросоюзу будуть із цим згодні. На її думку, "компромісом могло б стати рішення розпочати переговори, але першу дату залишити відкритою - до виконання всіх умов". У статті газети зазначається, що для України це було б "так само корисно, як і численні заяви про постачання зброї - важливо як символ підтримки у протистоянні Росії, але як як конкретної допомоги цього недостатньо".