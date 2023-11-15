Прем'єрка Естонії Каллас хотіла б стати новим генсеком НАТО

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас відкрита для можливості стати наступним генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу (НАТО), коли Єнс Столтенберг покине цей пост. Про це вона заявила на оборонному форумі, організованому виданням Politico.

"Нещодавно я почула такий жарт. Так, наступний генсек має бути з нової держави-члена. Нове означає країну, яка в НАТО вже 20 років. Він обов'язково має бути з країни, чиї витрати на оборону становлять два відсотки ВВП. І було б добре, якби це була жінка. Тож логічно, якби це був Марк Рютте (прем'єр-міністр Нідерландів, який днями заявив, що зацікавлений в посаді генсека Альянсу. - Ред.)", - сказала Каллас.

Модератор форуму назвав цей коментар "розмитим" і ще раз уточнив у Каллас, чи вона хотіла б, щоб її кандидатуру розглядали на посаду генсека НАТО. Цього разу вона відповіла: "Так".

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Столтенберг буде генсеком до жовтня 2024-го

Столтенберг обіймає посаду генсека НАТО з 2014 року. Його повноваження мали завершитись цієї осені. Країни-члени кілька місяців намагалися знайти кандидатуру на заміну Столтенбергу. Великобританія лобіювала Бена Воллеса - на той час британського міністра оборони. Деякі країни прагнули, щоб генсеком Альянсу вперше стала жінка. Зокрема, за даними ЗМІ, на посаду претендувала Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) - чинна президентка Європейської Комісії.

Втім союзники так і не погодили кандидата і натомість продовжили повноваження Столтенберга до кінця вересня 2024 року. На цей час він буде генсеком 10 років. Це другий за тривалістю термін перебування на цій посаді. Рекордсменом залишається нідерландець Йозеф Лунс, який 13 років з очолював НАТО у роки "холодної війни" (з 1971 до 1984 року).

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