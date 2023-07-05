The Telegraph: США бачать фон дер Ляєн очільницею НАТО

Білий дім вважає, що чинна голова Єврокомісії фон дер Ляєн зможе стати генеральною секретаркою Північноатлантичного альянсу після обрання голови ЄК у 2024 році, пише The Telegraph.

Президент США Джо Байден просуває кандидатуру голови Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) на роль наступниці Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря НАТО, повідомило у вівторок, 4 липня, британське видання The Telegraph з посиланням на неназваного співрозмовника у Північноатлантичному альянсі.

Раніше ймовірним наступником Столтенберга також називали міністра оборони Великобританії Бена Воллеса. Однак, на тлі інформації про подовження повноважень чинного генсека НАТО, міністр заявив, що вважає свій вступ на цю посаду малоймовірним.

Мандат 64-річного Йєнса Столтенберга подовжили до 1 жовтня 2024 року. Лідери країн-членів НАТО розраховували узгодити кандидатуру нового генсека організації на саміті у Вільнюсі 11-12 липня, однак так і не змогли визначитися з кандидатурою, зазначає The Telegraph.

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Пошуки наступника Столтенберга на посаді генсека НАТО

За даними The Telegraph, у НАТО побоюються "проблеми", якщо у 2024 році з'ясується, що у питанні про кандидатуру наступного генсека Альянс так і не просунувся. Водночас Байден і фон дер Ляєн утворили "сильний союз" за останні роки в плані трансатлантичної політики щодо Китаю, України та з питань захисту клімату, стверджує співрозмовник видання.

Так, фон дер Ляєн, яка раніше була міністеркою оборони Німеччини, як кажуть, тепер більше покладається на розвіддані американських, а не європейських спецслужб, які невірно оцінили ступінь загрози російського вторгнення в Україну, пише видання.

Тим часом є побоювання, що при розгляді кандидатури фон дер Ляєн на посаду очільниці НАТО, їй можуть пригадати проблеми, яких зазнавало німецьке міноборони за її керівництва у 2013-2019 роках. Так, під час навчань НАТО у 2015 році, за повідомленнями деяких ЗМІ, солдатам Бундесверу через брак озброєнь довелося використати мітли як муляжі кулеметів.

Урсула фон дер Ляєн про роботу в НАТО

Сама фон дер Ляєн заявила, що вважає великою честю бути включеною до списку кандидатів на роль майбутнього генсека НАТО. Однак вона не має наміру обіймати цю посаду "ні зараз, ні в майбутньому", переказав її речник. Так само вона відкидала плани очолити блок і навесні.

Проте за окремими даними, в приватних бесідах із Байденом голова Єврокомісії уточнювала, що не готова обійняти якусь посаду в НАТО "принаймні до наступного року", зазначає The Telegraph. У Білому домі вважають, що можливість просунути її на цю посаду відкриється після виборів до Європарламенту у червні 2024 року і наступного обрання голови ЄК, йдеться у публікації.