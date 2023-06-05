Британія лобіює Бена Воллеса на посаду генсека НАТО

Британський прем'єр Ріші Сунак лобіював на зустрічі G7 кандидатуру міністра оборони Великобританії Бена Воллеса на посаду генсека НАТО замість Єнса Столтенберга з осені. Це ж він обговорить з Джо Байденом у США.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак використає свій візит до Вашингтона цього тижня, щоби заохотити президента США Джо Байдена підтримати кандидатуру міністра оборони Великобританії Бена Воллеса на посаду генерального секретаря Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це в ніч на понеділок, 5 червня, повідомило британське видання The Telegraph .

За його даними, минулого місяця Сунак уже лобіював кандидатуру Воллеса в кулуарах саміту лідерів Великої сімки (G7) у Японії.

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У пошуках генсека НАТО: Воллес конкурує з жінкою

Як ідеться у матеріалі, в Лондоні побоюються, що Франція та Німеччина виступлять проти кандидатури Воллеса. "Подейкують, що вони підтримують першу жінку генсека", - зазначає The Telegraph.

Фавориткою на цю посаду називають прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен, яка сьогодні зустрінеться з Байденом у США. Втім, як зазначає видання, Данія не виділяє навіть два відсотки внутрішнього влового продукту (ВВП) на оборону, а її збройні сили налічують менше 20 тисяч військовослужбовців. "Я не впевнений, який сигнал це дасть іншим країнам", - сказало джерело видання.

За час перебування Воллеса на посаді міністра оборони Великобританія довела оборонні витрати до 2,25 відсотка ВВП, а сам Воллес наполягає на збільшенні до трьох відсотків до 2030 року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що колишня міністерка оборони Німеччини та нинішня президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) також претендує на посаду генсека НАТО. Сама вона публічно не підтверджує цю інформацію.

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Воллес: Генсек НАТО - фантастична робота

Воллес публічно заявив, що зацікавлений в посаді генсека НАТО. В інтерв'ю німецькій інформаційній агенції dpa минулого місяця він сказав, що "це була би хороша робота", яка йому подобається. Втім, він також наголосив, що задоволений і своєю нинішньою посадою. "Генсек НАТО - це фантастична робота. Але це не мені вирішувати. Це справа усіх інших членів Альянсу", - зазначив Воллес.

У середині травня нинішній генсек НАТО Єнс Столтенберг визнав, що планує залишити посаду, коли його повноваження закінчаться в жовтні: "Я чітко дав зрозуміти, що у мене немає інших планів, окрім як піти цієї осені. Я пробуду на посаді майже вдвічі довше, ніж планував спочатку. І це все, що я можу сказати з цього приводу".

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