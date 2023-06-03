Зеленський про вступ у НАТО: Деякі країни Альянсу бояться РФ

Деякі країни Північноатлантичного Альянсу (НАТО) так бояться Росію, що не готові бачити Україну в блоці. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському виданню The Wall Street Journal (WSJ ), оприлюдненому в суботу, 3 червня.

"Я вважаю, що деякі країни НАТО так бояться Росію, що не готові бачити Україну в союзі. Якщо нас не бачать і не дадуть нам якийсь сигнал у Вільнюсі, я вважаю, що Україні нема чого робити на цьому саміті", - зазначив президент.

Він додав, що не очікує вступу в НАТО під час війни. На думку Зеленського таке рішення мало бути ухвалене протягом останніх 15 років - після саміту в 2008 році, де Україні пообіцяли членство. Водночас на саміті в Литві в липні він прагне отримати "чіткий сигнал" від НАТО, що це зрештою станеться після завершення війни.

"Скільки життів українців коштує одна фраза на вільнюському саміті: Україна буде в НАТО після цієї війни, після того, як буде безпечно?" - зауважив Зеленський та додав, що не знає, чи зрештою станеться це.

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Зеленський: Україна готова до контрнаступу

Крім того, Зеленський заявив, що Україна готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ, аби повернути окуповані Росією територію. "Ми дуже віримо в успіх. Я не знаю, скільки нам для цього знадобиться часу", - сказав він.

Зеленський визнав, що українська армія отримала "не все озброєння, на яке сподівалася, але додав, що "чекати більше не можна" місяцями.

Зокрема, за його словами Україна потребує 50 батарей систем протиповітряної оборони Patriot.

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"Всі прекрасно знають, що будь-який контрнаступ без контролю в небі - дуже небезпечний. Якщо всі знають, що нам потрібний захист в небі, то в чому питання з літаками", - додав він.

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