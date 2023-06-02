Україну на саміті у Вільнюсі в НАТО не запросять - Воллес

Україна не отримає запрошення приєднатися до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі, заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес в інтерв'ю The Washington Post , опублікованому в п'ятницю, 2 червня.

"Ми маємо бути реалістами і сказати: "У Вільнюсі цього (запрошення України до НАТО. - Ред.) не відбудеться. Цього не відбудеться найближчим часом", - сказав Воллес, закликавши НАТО та ЄС "не повторювати помилок минулого, даючи надто багато обіцянок" кандидатам.

При цьому Воллес припустив, що деякі країни можуть укласти з Україною "пакти про взаємну оборону" та ухвалити довгострокові плани щодо нарощування військового потенціалу країни. Це може гарантувати, що країна, яка вирішила вторгнутися до України, "заплатить дорогу ціну", сказав Уоллес.

За словами міністра, такий підхід може стримати Росію, адже, на його думку, "російські сухопутні війська будуть значно виснажені протягом наступних 10 років".

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Водночас Великобританія підтримує приєднання України до НАТО і "цей шлях відкритий", хоча політичні реалії сповільнюють цей процес, заявив Воллес у п'ятницю у кулуарах Азійського саміту з безпеки у Сінгапурі. Воллес наголосив, що не можна додавати до Альянсу нових членів посеред війни, і що шлях вперед полягає у продовженні надання допомоги та озброєння Україні для забезпечення як короткострокової, так і довгострокової безпеки.

Зеленський: Розумію, що стати членом НАТО під час війни неможливо

Президент України Володимир Зеленський неодноразово говорив, що Київ чекає від саміту у Вільнюсі "позитивних" і "дієвих" рішень. "Немає жодного об'єктивного бар'єру, який би перешкоджав ухваленню політичних рішень про запрошення України до Альянсу", - наголошував Зеленський 20 квітня на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Утім, деякі члени НАТО неодноразово висловлювали сумніви щодо можливого членства України в Альянсі. Востаннє низка відповідних заяв про те, що Україна не може стати членом Альянсу, поки триває війна, прозвучала під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Осло 1 червня.

2 червня президент Зеленський заявив, що розуміє, що Україна не приєднається до НАТО, поки триває війна з Росією. "Ми адекватні люди і розуміємо, що не будемо втягувати жодну країну НАТО у війну, - наголосив він. - І тому ми розуміємо, що не будемо членом НАТО, поки триває ця війна. Не тому, що ми не хочемо, а тому, що це неможливо".