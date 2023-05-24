Бен Воллес прибув до Києва й зустрівся з Резніковим

У рамках неанонсованого візиту до Києва Бен Воллес обговорив з Резніковим подальшу військову допомогу Україні й перспективу членства в НАТО. Резніков натякнув на отримання від Лондона потужних видів озброєнь.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес прибув до Києва у середу, 24 травня, в рамках неанонсованого робочого візиту до України, де зустрівся з очільником українського оборонного відомства Олексієм Резніковим.

Як повідомила пресслужба міноборони України, під час зустрічі обидва урядовці обговорили низку важливих безпекових питань, зокрема перспективу приєднання України до Північноатлантичного альянсу (НАТО). "Звісно, ми обговорювали натівську перспективу України в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі. В тому числі бачення України щодо стабілізації миру в Європі, використовуючи формулу миру президента України Володимира Зеленського", - повідомив Олексій Резніков, слова якого наводить пресслужба українського оборонного відомства. Також Олексій Резніков додав, що з Беном Воллесом обговорили й пріоритети щодо озброєння України.

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"Особливо щодо зброї, яка дає можливість наносити ураження ворогу на дальніх дистанціях, такої як Storm Shadow", - додав міністр оборони України. Водночас міністр оборони Великобританії зазначив, що ракети Storm Shadow стали першою зброєю такого типу, що була надана Україні партнерами.

"Україна отримала ракети Storm Shadow, які можуть бути використані на великі дальності. Це одні з перших ракет великої дальності, які надані Україні її союзниками. Ми надали такий вид озброєння через постійне застосування Росією її зброї великої дальності, яку вона використовує для того, щоб шкодити цивільному населенню та цивільній критичній інфраструктурі", - сказав Бен Воллес.

Резніков натякнув на передачу Україні потужних видів озброєнь

Тим часом Олексій Резніков подякував Великобританії та команді Бена Воллеса за підтримку України з першого дня широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Перші партії поставок протитанкових засобів NLAW, допомога в ухваленні рішень про отримання Україною артилерії 155-го калібру, створення спеціального фонду щодо підтримки України й можливості придбання зброї з різних країн, озброєння українського флоту протикорабельними ракетами "Гарпун" разом із партнерами, участь у забезпеченні України сучасними системами MLRS, як-от M270, броньовані автомобілі різних класів і типів, величезні проєкти щодо підготовки наших військовослужбовців за кордоном", - перерахував Резніков допомогу, яку Київ отримав від Лондона з початку війни.

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Крім того, Резніков натякнув на отримання Україною потужних озброєнь, про передачу яких ще детально не повідомлялося. "А ще такі "смаколики", як Storm Shadow, і багато іншого, про що я наразі не можу сказати. І все це Україна отримала завдяки персональній участі Бена Воллеса, його лідерству та зусиллям його команди", - підкреслив український міністр.

Воллес називав Росію "загрозою" №1 для Великобританії

Раніше Воллес назвав Росію "загрозою номер один" для Великобританії. Таку заяву міністр оборони Сполученого Королівства зробив в інтерв'ю The Telegraph , опублікованому 22 травня. Зокрема, за словами британського урядовця, російські підводні човни кружляють навколо всього узбережжя Великобританії, а російські кораблі "регулярно відвідують" британські води.