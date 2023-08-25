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ПолітикаЕстонія

Бізнес чоловіка в РФ: прем'єрка Естонії не піде з посади

Степан Смишляєв
25 серпня 2023 р.

Кая Каллас не збирається йти у відставку попри заклики опозиції та ЗМІ. Приводом для обурення стала надто м'яка реакція й коментарі естонської прем'єр-міністерки щодо бізнесу її чоловіка в Росії.

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Прем'єрка Естонії Кая Каллас
Прем'єрка Естонії Кая КалласФото: Sergei Grits/AP/dpa/picture alliance

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас не збирається йти у відставку через скандал з імовірним бізнесом її чоловіка в Росії. Про це вона заявила в інтерв'ю естонському мовнику ERR у п'ятницю, 25 серпня

"Я не планую йти у відставку, я як прем'єр-міністерка стояла і стоятиму за свободу України та Естонії", - сказала вона.

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Питання "морального компасу"

Цього тижня естонські ЗМІ повідомили, що фірма Stark Logistics, якою частково володіє чоловік естонської прем'єрки Арво Халлік, продовжує бізнес у РФ. У самій компанії повідомили, що практично згорнули вантажоперевезення в Росію, а зараз перевозяться останні вантажі.

Журналісти ERR стверджують, що Stark Logistics разом ще з двома компаніями - Metaprint і "Аеропром" - це по суті один концерн, а Stark Logistics - його транспортний відділ. За їхніми даними, діяльність Metaprint у РФ розширюється, і вона заробила там 30 мільйонів євро. Більше того, компанія, начебто "виробляє у Росії те, що туди заборонено експортувати через санкції".

Каллас прокоментувала ситуацію так: "За санкційні товари треба карати, решта бізнесу - питання морального компасу".

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"Робочі питання вдома не обговорюємо"

Вона також каже, що востаннє, як прем'єрка, була в Metaprint 28 січня 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, "тому і обговорювані теми були інші". Крім того, прем'єрка заявила: "Ми з чоловіком робочі питання вдома не обговорюємо".

Напередодні президент Естонії Алар Каріс закликав Каллас надати роз'яснення у зв'язку з підприємницькою діяльністю її чоловіка. Того ж дня прем'єрка на пресконференції визнала наявність етичної проблеми в роботі Stark Logistics у РФ і запевнила в припиненні цієї діяльності найближчими тижнями.

І хоча члени її уряду назвали ці пояснення достатніми, в опозиції прем'єрку закликали до відставки. Також з закликами до Каллас залишити посаду в п'ятницю звернулися дві естонські газети: Postimees і Eesti Päevaleht.

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