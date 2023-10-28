Марк Рютте зацікавлений у посаді генсекретаря НАТО

Нідерландський прем'єр Марк Рютте після своєї відставки зацікавлений у посаді генсека НАТО. Нинішній очільник Альянсу Єнс Столтенберг пробуде на посаді до жовтня 2024 року.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який піде з політики після позачергових парламентських виборів, зацікавлений стати наступником Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це урядовець заявив у суботу, 28 жовнтя, в інтерв'ю радіостанції Den Haag FM.

"Така роль була б цікавою, оскільки вона давала б можливість протягом кількох років робити внесок на міжнародній арені в період драматичних глобальних змін", - цитує Рютте агенція Reuters.

Втім, на його думку, шанси бути обраним на цю посаду невеликі. "Є дуже великий шанс, враховуючи політичну підтримку цього, що ця робота дістанеться європейській жінці, що також було б дуже добре", - зауважив Рютте. Відповідаючи на запитання про інші міжнародні ролі, нідерландський прем'єр відповів, що його не цікавить робота на "неповний робочий день" голови Європейської Ради, і він не належить до когорти тих політиків, які претендують на посаду голови Європейської Комісії.

Рютте займає посаду прем'єра Нідерландів вже 13 років. Однак в липні він оголосив, що йде з політики. У відставку Рютте піде після позачергових парламентських виборів, які відбудуться в країні 22 листопада через розпад правлячої коаліції.

Столтенберг буде генсеком до 1 жовтня 2024 року

Єнс Столтенберг обіймає посаду генсека НАТО з 2014 року. Його повноваження на цій посаді було продовжено вчетверте в липні - до 1 жовтня 2024 року. Перед ухваленням цього рішення уряди країн НАТО кілька місяців намагалися знайти кандидатуру на заміну Столтенбергу. Деякі країни прагнули, щоб генсеком Альянсу вперше стала жінка, але жодної кандидатки так і не підібрали.

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У жовтні 2024 року Єнс Столтенберг після 10 років завершить другий за тривалістю термін перебування на посаді генерального секретаря НАТО. Рекордсменом залишається нідерландець Йозеф Лунс, який 13 років з 1971 по 1984 рік очолював НАТО у роки "холодної війни".