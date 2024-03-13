Посол Польщі: Фермерам варто перенести протести у Брюссель

Вимоги фермерів не можуть бути задоволені без рішень, які приймає Європейський Союз, наголосив посол Польщі в Україні Ярослав Гузи.

Польські фермери для реалізації свої вимог повинні перенести протести з-під кордону з Україною до Брюсселя. Про це заявив посол Польщі в Україні Ярослав Гузи в інтерв'ю DW, опублікованому у середу, 13 березня.

"Брюссель, я б сказав, є більш доречним місцем для протестів. Я, до речі, нещодавно говорив про це на зустрічі послів ЄС: що проблема полягає в тому, щоб переконати польських фермерів переїхати з-під кордону з Україною до Брюсселя, якщо вони хочуть реалізувати свої вимоги", - сказав він.

Водночас, за словами Гузи, багато "гріхів в усіх боків, в тому числі з українського". "По-перше, це нерозуміння проблеми. Наполягаючи на тому, що Єврокомісія вирішить за українців питання експорту зерна, вони влізли в таку гарячу тему і невиправдано стали частиною проблеми, до якої не мають жодного стосунку. Я кажу про всі проблеми "Зеленої угоди", - наголосив дипломат.

Гузи зазначив, що вимоги фермерів не можуть бути задоволені без рішень, які приймає Європейський Союз. "Ці рішення знаходяться поза межами досяжності польського уряду. Хоча, як ми знаємо, минулого року, з точки зору реального впливу на цей неконтрольований український імпорт, з точки зору сільськогосподарської продукції, і попередній уряд, і нинішній уряд вони зберігали де-факто часткове ембарго на цю продукцію. І завдяки цьому, власне, ця проблема не є насправді такою істотною для польських фермерів", - додав він.

Гузи про розсипане збіжжя у Польщі: схоже на диверсію

Також Гузи прокоментував випадки розсипання українского збіжжя на території Польщі. "Я думаю, що ці інциденти на самому кордоні, хоча, їх було декілька, були спонтанними подіями. У такій масі протестувальників завжди є групи радикалів, і такі речі трапляються", - зауважив дипломат.

Водночас випадок розсипання збіжжя на залізничній станції Котомеж, яка взагалі розташована вглибині Польщі, за словами Гузи, більше схожий на диверсію, ніж на якийсь спонтанний протест. "Це все дає широкі можливості таким агентам, як Росія, яка, зрештою, веде величезну кампанію в соціальних мережах, перш за все, щодо протесту фермерів. Працюють всі російські боти, працює вся агентура впливу. Це важливо усвідомлювати", - наголосив він.

Нагадаємо, польські фермери з 9 лютого блокують низку пунктів пропуску. Вимоги польських фермерів зводяться до двох основних. Перша - це блокування надходження сільськогосподарської продукції з України. Від польського уряду вони вимагають чіткого плану дій щодо впровадження аграрної політики країни, зокрема суттєвого обмеження імпорту української агропродукції. Друга вимога стосується змін у екологічній та кліматичній політиці Євросоюзу, наголошується в заяві на сайті незалежної самоврядної профспілки індивідуальних польських фермерів "Солідарність".

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