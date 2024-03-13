У Європарламенті закликали до санкцій на зерно з Росії

Представники більшості політичних груп у Європарламенті висловилися за санкції на продукти харчування та сільгосппродукти з Росії та Білорусі. Пролунали заклики до термінового ембарго.

Делегати від політичних груп у Європейському парламенті вважають за необхідне санкціонувати російські сільськогосподарські продукти. Обмежувальні заходи в цьому секторі Європарламент обговорив під час екстрено внесених до порядку денного вівторка, 12 березня, дебатів. Досі ця категорія товарів не підлягала санкціям Європейського Союзу.

Термінове ембарго на російське збіжжя

Терміново ввести ембарго на російські агропродукти закликав від імені групи найбільшої в Європарламенті Європейської народної партії поляк Анджей Халіцький. Він заявив, що його колеги чекають від Єврокомісії законопроєкту, який буде представлений на засіданні Ради ЄС. "Росія вкидає своє продовольство в Європу і використовує його як зброю. Зараз ми спостерігаємо зростання імпорту продовольства і зернових з Росії та Білорусі за демпінговими цінами. Це вкрай тривожна тенденція", - сказав він, навівши статистичні дані. Згідно з ними, у Нідерландах цей імпорт зріс на 70 відсотків порівняно з показниками річної давності, а в Іспанії, Німеччині та Італії - на 40 відсотків.

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Якомога швидше припинити імпорт зерна та інших російських і білоруських продуктів харчування на ринок ЄС закликав литовський депутат Пятрас Ауштрявічюс, який представляв групу Renew Europe. "Торгівля ЄС із державою-агресором Росією і Білоруссю, яка її підтримує, аморальна і має бути припинена, - переконаний він. - Виручка служить військовим цілям агресорів, а це працює проти українців і проти всіх нас". За його даними, у 2023 році РФ і Білорусь продали на ринок ЄС понад 1,5 мільйона тонн зерна, що створює нечесну цінову конкуренцію, погіршуючи становище фермерів у Євросоюзі.

"Уявіть собі: товарний поїзд у глухій місцевості, його вагони розгромлені, а 160 тонн зерна вивалено в багнюку. Поїзд знаходиться в Польщі, зерно - українське. Це результат багатомісячної блокади України європейськими фермерами, - так розпочала свій виступ від імені групи "зелених" Віола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon-Taubadel). - Водночас у Латвії, Литві, Іспанії, Італії, Бельгії, Греції та інших країнах ЄС російські поїзди, вантажівки та кораблі з субсидованим зерном зустрічали не протестами, а грошима". За її інформацією, Італія за рік збільшила імпорт російської пшениці в десять разів, Іспанія - на 900 відсотків, Бельгія - на 400 відсотків. "Латвія і Литва відкривають порти для Росії, щоб наповнити європейський ринок мільйонами і мільйонами тонн субсидованої сільськогосподарської продукції", - заявила євродепутатка з Німеччини. Вона також закликала негайно й остаточно заборонити ввезення сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі.

Стабілізація становища фермерів у ЄС

Іспанка Клара Агілера, яка представляла групу Прогресивного альянсу соціалістів і демократів, вказала, що для них важливо зосередитися на стабілізації сільськогосподарського виробництва ЄС. Тому її група може погодитися з подібними обмежувальними заходами щодо Росії.

За ембарго висловилися і польська депутатка Ганна Фотига, яка виступала від імені групи "Європейські консерватори і реформісти", і французький парламентарій, який представляв групу "Ідентичність і демократія", Жиль Лебретон.

Водночас ірландський депутат від лівої фракції парламенту ЄС Мік Воллес, який виступав після нього, заявив, що нові санкції щодо Росії та Білорусі не розв'яжуть проблему фермерів у Євросоюзі. За його даними, ціни на зерно в ЄС насамперед знижуються через наплив дешевого українського зерна.

Єврокомісія "розгляне будь-які додаткові заходи"

Зі свого боку, Єврокомісія уважно стежить за імпортом з РФ і Білорусі до ЄС і розгляне будь-які додаткові заходи, які вважатиме необхідними, аби уникнути дестабілізації зернових ринків Євросоюзу. Про це від імені верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики заявила на дебатах єврокомісар Ілва Йоганссон. Вона констатувала, що на тлі зростаючого імпорту в ЄС продуктів харчування з Росії деякі країни Євросоюзу порушили питання про наплив дешевого російського зерна. Так, Єврокомісії було повідомлено про рішення Латвії запровадити заборону на ввіз деяких білоруських і російських сільськогосподарських і продовольчих товарів, та вона продовжує її аналізувати.

"Єврокомісія аналізує потоки продовольчої продукції в ЄС і з нього та оцінює їхній вплив на наші сільськогосподарські ринки і фермерів, наших клієнтів, а також на ширше питання глобальної продовольчої безпеки", - зазначила Йоганссон.

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За даними Брюсселя, близько 60 відсотків усього довоєнного імпорту з Росії в ЄС уже підпадає під штрафні заходи. Водночас до цього списку принципово не входять сільгосппродукти і добрива. "Євросоюз активно працює над збереженням глобального потоку сільськогосподарської та харчової продукції, наприклад, шляхом введення цілеспрямованих відступів від заборони в санкціях проти РФ", - пояснила єврокомісар.

Тим часом, за її словами, Москва від самого початку проводила дезінформаційну кампанію, звинувачуючи Брюссель у загрозі світовій продовольчій безпеці. "Ця брехня подіяла в країнах-партнерах, незважаючи на те, що ми її спростували", - додала Йоганссон.

У 2022 році загальний обсяг імпорту ЄС із Росії становив 203 мільярда євро, з яких на агропродукти припало 2,2 мільярда євро.