Зеленський: "Зерновим коридором" пройшло майже 30 млн тонн

Зеленський: "Зерновим коридором" пройшло майже 30 млн тонн4 березня 2024 р.
Протягом лютого цього року Україна експортувала вісім мільйонів тонн вантажів "зерновим коридором", який почала створювати у Чорному морі після виходу Росії з "зернової угоди" у 2023 році. Загалом цим маршрутом пройшло вже майже 30 млн тонн вантажів, повідомив у понеділок, 4 березня, у Teleagram український президент Володимир Зеленський.
За підсумками селекторної наради він зауважив, що Україна продовжує розвивати і альтернативні маршрути експорту, зокрема Дунаєм і через Молдову.
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Рекордні показники експорту
Минулого тижня віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков повідомляв, що із восьми мільйонів тонн експорту у лютому 5,2 мільйона тонн становила продукція українських аграріїв.
"Це рекордні показники експорту не лише українським коридором, а і за часів повномасштабного вторгнення", - зауважив він у Facebook.
Віцепрем'єр додав, що зараз понад 90 відсотків всього агроекспорту йде через порти Великої Одеси та Дунайські порти і Україна поступово наближається до довоєнних показників експорту через ці порти.
"Україна залишається одним з ключових гарантів продовольчої безпеки. Особливо, що стосується експорту зернових до країн Африки та Азії. З початку роботи українського коридору майже 28 мільйонів тонн вантажів отримали 42 країни, з яких 19 мільйонів тонн - це зернові та олійні", - наголошував він.
Станом на минулий тиждень, за словами Кубракова, на підхід до портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" очікували 113 суден, які мали експортувати майже три мільйони тонн вантажів.
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