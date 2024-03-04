Зеленський: "Зерновим коридором" пройшло майже 30 млн тонн

Тільки за лютий через чорноморський "зерновий коридор" експортовано вісім мільйонів тонн вантажів. Загальний обсяг експорту цим маршрутом наближається до 30 мільйонів тонн, повідомив Володимир Зеленський.

Протягом лютого цього року Україна експортувала вісім мільйонів тонн вантажів "зерновим коридором", який почала створювати у Чорному морі після виходу Росії з "зернової угоди" у 2023 році. Загалом цим маршрутом пройшло вже майже 30 млн тонн вантажів, повідомив у понеділок, 4 березня, у Teleagram український президент Володимир Зеленський.

За підсумками селекторної наради він зауважив, що Україна продовжує розвивати і альтернативні маршрути експорту, зокрема Дунаєм і через Молдову.

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Рекордні показники експорту

Минулого тижня віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков повідомляв, що із восьми мільйонів тонн експорту у лютому 5,2 мільйона тонн становила продукція українських аграріїв.

"Це рекордні показники експорту не лише українським коридором, а і за часів повномасштабного вторгнення", - зауважив він у Facebook.

Віцепрем'єр додав, що зараз понад 90 відсотків всього агроекспорту йде через порти Великої Одеси та Дунайські порти і Україна поступово наближається до довоєнних показників експорту через ці порти.

"Україна залишається одним з ключових гарантів продовольчої безпеки. Особливо, що стосується експорту зернових до країн Африки та Азії. З початку роботи українського коридору майже 28 мільйонів тонн вантажів отримали 42 країни, з яких 19 мільйонів тонн - це зернові та олійні", - наголошував він.

Станом на минулий тиждень, за словами Кубракова, на підхід до портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" очікували 113 суден, які мали експортувати майже три мільйони тонн вантажів.

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