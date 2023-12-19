Кубраков: Для кращої роботи зернового коридору треба ППО

Україна з серпня експортувала майже 10 мільйонів тонн товарів через зерновий коридор, але для покращення його роботи потрібно посилити ППО. Це дозволить пришвидшити час завантаження суден і краще захистити порти.

Україна з серпня 2023 року експортувала майже 10 мільйонів тонн товарів, в основному зерна, через зерновий коридор, який почали створювати у Чорному морі після виходу Росії з "зернової угоди" у липні. Він працює краще, ніж очікувалося, але потрібна більш потужна протиповітряна оборона (ППО), щоб пришвидшити час завантаження суден і краще захистити порти. Про це розповів Bloomberg віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, уряд працював над тим, щоб трейдери могли продовжувати доставку товарів, включно з обіцянкою допомогти зменшити витрати на страхування для таких компаній. Угода Києва з Lloyd’s of London та Marsh McLennan дозволила вдвічі скоротити витрати на страхування. Все це допомогло новому коридору підтримувати торгівлю, хоча проблеми залишаються, пише Bloomberg.

"Зараз це виглядає, як нормальне судноплавство, як було до війни", - зазначив Кубраков. Втім, деякі судновласники обережно ставляться до використання цього коридору.

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За даними мінвідновлення, зараз коридором користуються кілька десятків фірм, у тому числі великі міжнародні трейдери. Однак захист портової інфраструктури на півдні Одеської області залишається ключовим для безпеки коридору, сказав Кубраков. Сучасніші засоби протиповітряної оборони, зокрема американські винищувачі F-16, повинні допомогти, додав він.

"Зрозуміло, що цивільні судна не є складною ціллю, - сказав Кубраков та додав, що Москва, ймовірно, розуміє, що напад на торговельні судна викличе відповідь. - Вони розуміють, що відповідь може бути".

Безпека "зернового коридору"

Головним питанням у роботі "зернового коридору" залишається безпека, адже маршрут потерпає від атак Росії. Так, на початку листопада ракета влучила в цивільне судно під час заходу в порт Одеської області, лоцман загинув, ще кілька людей отримали поранення.

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Для того, щоб захистити судна і людей, Київ веде переговори з партнерами про додаткові заходи безпеки. Наприкінці листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримає морські катери, щоб конвоювати судна у "зерновому коридорі". Надати патрульні катери для цих цілей раніше обіцяли, зокрема, Нідерланди.